Compra i biglietti per "TheGiornalisti" e non li paga

Non poteva fare a meno di seguire i suoi beniamini, così ha acquistato i biglietti per il concerto del gruppo “TheGiornalisti” ma una volta che le sono stati spediti i tagliandi non ha pagato i 130 euro pattuiti. E’ stata denunciata dai carabinieri per truffa una donna a Terranuova Bracciolini.

E un’altra donna, una parrucchiera, è stata denunciata a Bucine che per futili motivi aveva minacciato una guardia giurata che poi l’ha querelata. A Castelfranco Piandiscò un libero professionista francese è stato deferito all’autorità giudiziaria per aver applicato tassi d’interesse in un prestito considerato superiore al limite consentito dalla legge anti usura. L’uomo è il legale responsabile di una nota banca italiana. Sulla vicenda indagano i carabinieri di San Giovanni. A Montevarchi un imprenditore italiano, anche lui noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per diffamazione. Trovandosi in un locale pubblico del paese aveva insultato ed inveito contro un ex dipendente. A San Giovanni Valdarno invece i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione arrestando e portando in carcere un clandestino di origine marocchina, per reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti.