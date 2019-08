Nuova sede della Polizia Locale in via Filzi, esposto dell'opposizione alla Corte dei conti

"Quasi 6 milioni di euro per acquistare e demolire l’ex scuola e ricostruire la sede della polizia municipale in via Filzi nel quartiere di Saione ad Arezzo. Una cifra spropositata che graverà sulla spesa corrente del Comune di Arezzo, riducendo la possibilità di effettuare quelle indispensabili manutenzioni che il nostro territorio richiede. Per queste ragioni, avendo trovato un muro di gomma in consiglio comunale, abbiamo portato le carte alla Corte dei conti di Firenze, sarà la magistratura contabile a verificare la congruità dell’operazione e a stabilire, come noi crediamo, se sia stato generato un danno erariale alle casse pubbliche".

L'esposto è stato depositato il 30 luglio da Pd, Arezzo in Comune, Lepri del M5s e da Leu Arezzo.

"Non sussiste la condizione dell’indispensabilità di questa spesa. Il Comune di Arezzo dispone già di una sede, inoltre anche la volontà di trasferire il comando nella zona di Saione, non rende indispensabile acquistare quell’immobile, poiché l’Amministrazione è proprietaria di uno stabile in via Tagliamento, a 400 metri di distanza da via Filzi".

