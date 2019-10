Giornata della vista, visite gratuite ad Arezzo

Ricorre giovedì 10 ottobre la “Giornata mondiale della vista”. Per l’occasione la Asl Toscana sud est, oltre a collaborare con la sezione aretina dell’UICI nella distribuzione di materiali informativi, metterà a disposizione visite gratuite nelle tre province.

Per Arezzo, le visite potranno essere prenotate martedì 8 e mercoledì 9 chiamando il CUPTEL in orario 7.45 - 17.30 (da telefono fisso al numero verde 800 575 800, da cellulare al 0575 379100 con tariffa del proprio operatore telefonico).

Non è necessaria la richiesta del medico. Al momento della prenotazione, è sufficiente precisare all’operatore che si desidera prenotare la visita gratuita in occasione della “Giornata mondiale della vista”. Si ricorda che non possono accedere a questa visita i pazienti con patologia cronica attinente registrata e i soggetti che hanno fatto una visita oculistica da meno di un anno.

“Ogni anno l’Unità Operativa di Oculistica di Arezzo esegue 90.000 prestazioni, 6500 interventi chirurgici, 1000 trattamenti laser, 6000 esami diagnostici, 16000 prestazioni di pronto soccorso – ha commentato il direttore Andrea Romani - L'obbiettivo principale per la nostra sanità è la prevenzione. In quest’ottica si collocano l'offerta di visite gratuite e la strategia aziendale: informare, prevenire, curare i cittadini”.

In occasione dell'iniziativa, è stato annunciato l’arrivo di uno strumento che verrà donato dall’UICI di Arezzo all’Oculistica: si tratta di un Estesiometro Cochet-Bonnet, che ha lo scopo di garantire una migliore valutazione della sensibilità corneale. A breve il dispositivo sarà consegnato al direttore Romani.