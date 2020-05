Coronavirus, il DandyDays si fa sui social: il 2 e 3 maggio raduno dandy virtuale ad Arezzo

Coronavirus e stop alle manifestazione: accade anche per l'ormai abituale raduno dandy in programma ad Arezzo per il weekend in cui si sarebbe dovuta svolgere anche l'edizione di maggio della Fiera Antiquaria. Invece, ovviamente, tutto fermo come da decreto. E vista la stretta attualità dell'emergenza pandemia, la quarta edizione dei “DandyDays” – da tempo prevista appunto in programma il primo fine settimana di maggio ad Arezzo – cambia la modalità ma non lo stile: non più per le vie incantevoli del borgo toscano ma in diretta sulle piattaforme social dell’evento.

Sabato 2 maggio sono previste due tavole rotonde alle ore 11.30 e alle ore 17, due “finestre” quindi sui dandy e sul dandismo, moderate dal giornalista e scrittore aretino Francesco Maria Rossi mentre domenica 3 alle ore 17.30 è in programma un aperitivo virtuale che accompagnerà i saluti di Alessio Ginestrini e Stefania Severi di Impero Progressivo, patron dell’evento. Il programma scelto per le dirette è Zoom.