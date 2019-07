Il Cile torna con la nuova hit "Di notte leoni"

“Chi lo sa quel che sarà? La chiamano estate, ogni notte una rivolta dalle ore contate. La mattina torni a galla col sapore del sale, del sale, del sale, del sale che mi assale”. Dopo “Maria Salvador” con J-Ax e “Come in un’isola” lo scorso anno insieme a Bianca Atzei, Il Cile, al secolo Lorenzo Cilembrini, torna con il nuovo featuring dell’estate. E’ in radio ormai da più di una settimana “Di Notte Leoni”, la hit realizzata dal chitarrista e cantautore aretino insieme ad Awa Fall, giovanissima promessa della musica internazionale, di origini senegalesi e che a soli 22 anni è già etichettata come una delle voci più belle del reggae e della world music. E Il Cile avvisa tutti i suoi fan su Facebook: “Ecco il mio nuovo videoclip – scrive sul social network - Insieme a me il grande talento di Awa Fall. Condividete, divertitevi, ridete che finalmente l’estate è arrivata a riempirci di nostalgia quando finirà e a giocare con la nostra adrenalina finché resta. Perché alla fine anche dei cuori di tenebra come il mio stanno bene al sole”.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 3 LUGLIO