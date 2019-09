E' morto Benito Butali, figura di spicco dell'impenditoria di Arezzo e d'Italia. Butali si è spento alla soglia dei 95 anni. La sua attività si è svolta nel settore degli elettrodomestici e a lui si deve la nascita di Euronics. Figura vulcanica, positivo, instancabile, è stato impegnato nella vita associativa della categoria e presidente dell'Arezzo calcio negli anni Ottanta.

Benito Butali ha esercitato un ruolo fondamentale nella vita di Arezzo e della provincia anche come editore: proprietario di Teletruria, l'emittente televisiva del territorio. Il gruppo industriale era passato negli ultimi anni ai figli Sandro e Francesco, con la figlia Paola a seguire altre attività. A loro e alla moglie Vera, sempre accanto al marito in una splendida unione, le condoglianze del Corriere di Arezzo.

Il commendator Butali si è spento nella sua casa di Arezzo in via Mecenate. Era nato a Civitella in Val di Chiana il 27 settembre 1924. La camera ardente alla Croce Bianca di Arezzo, i funerali avranno luogo sabato mattina alle 10 in duomo. Benito Butali sarà sepolto nella cappella di famiglia di Ciggiano.