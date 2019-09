Sorpreso a rubare nelle auto in sosta e arrestato

Furti nelle auto, colto sul fatto giovane italiano. Lunedì i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Arezzo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arezzo, coadiuvati da personale della Polizia Locale, hanno arrestato un italiano del 1982, per aver rubato un portamonete all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Signorelli. I carabinieri hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta e poi prelevava qualcosa all'interno di esse. Alla vista dei Carabinieri, l'uomo è scappato. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Con sé aveva un portamonete contenente alcuni euro asportato poco prima da una vettura. Dagli accertamenti successivi è emerso che l’arrestato era sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e destinatario di un foglio di via obbligatorio dal comune di Arezzo.