Tra genitori e asilo c'è di mezzo una App. Per partecipare ed essere informati

Informazione, trasparenza, partecipazione: una svolta tecnologica nei servizi per l’infanzia. Messa a punto un’App che consente un dialogo costante, anche visivo, tra la famiglia e il nido. L’hanno chiamata “Porte aperte” ma è molto di più di un semplice accesso e lo è in tutte le fasi nelle quali la famiglia decide di rivolgersi ad un nido. Con la App della Cooperativa Koinè è possibile avere ogni informazione sul nido e quindi moduli, attività, personale, modalità di accesso, costi, visione degli spazi. Ma anche sicurezza. L’adulto che accompagna il piccolo mette in connessione il suo smarthpone con un codice QR attivo nel nido. In questo modo il sistema sa che il piccolo è presente. Qualora questo non accada e la famiglia non abbia precedentemente avvisato dell’assenza, scatta un persistente meccanismo di avviso nei confronti della famiglia che va dal messaggio alla telefonata fino a quando non si arriva alla certezza della ragione dell’assenza del bambino. La App, semplificando la vita alle famiglie, consente anche l’iscrizione e, per quanto riguarda le successive graduatorie, è in grado anche di informare i genitori su quale sia il loro punteggio in base alle informazioni trasmesse al sistema. “Una volta che è il bambino è entrato nel nido – spiega Giacomo Cretella, CEO di Hetalab che ha messo a punto la App - i suoi genitori, utilizzando una password, potranno avere accesso a due aree: una generale e una personale. In quella generale ci saranno le informazioni sulla programmazione delle attività e quindi cosa fa e cosa farà il piccolo, tutte le notizie sui pasti (menù, composizione, filiera degli alimenti utilizzati, modalità di cottura) e sul personale (curriculum e certificazione professionali). In quella personale i genitori potranno leggere le osservazioni sulle attività del figlio, il “biglietto” quotidiano che già oggi viene consegnato manualmente e che riassume la giornata, le foto scattate dagli operatori per raccontare queste stesse attività”.