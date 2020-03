Arezzo, Saracino fermo. Un giostratore alla volta nelle scuderie per accudire i cavalli

Visite in scuderia ridotte al minimo indispensabile per la Giostra del Saracino. Giusto per muovere i cavalli e tirarli fuori dai box per mantenere il loro benessere fisico e mentale.Porta Crucifera che ancora non è dotato di un centro proprio con tanto di stalle per tenere i cavalli ha annullato completamente gli allenamenti.

I giostratori rossoverdi muovono i cavalli ognuno nelle proprie scuderie. “E’ tutto fermo - dice il rettore Andrea Fazzuoli - ognuno sta a casa propria, compresi i giostratori ed i cavalli, in attesa di capire come evolve la situazione. Sede di quartiere e circolo sono chiusi. Abbiamo il gruppo WhatsApp con il quale teniamo informati tutti i nostri soci e giovani. Per il momento è tutto fermo ed invitiamo i nostri quartieristi a rispettare queste normative di sicurezza. La salute viene prima di tutto, poi penseremo all’agonismo e ripartiremo anche con più vigore con le iniziative legate alla Giostra.” Porte “chiusissime” anche nelle scuderie di Porta del Foro. “Abbiamo fatto un programma di turni tra giostratori e allenatore - dice il rettore giallocremisi Roberto Felici - per muovere i cavalli e garantire tutto quello che serve loro. Non facciamo più venire i ragazzi in scuderia e ci organizziamo tra noi. Teniamo chiusa la sede ed abbiamo anche annullato tutte le riunioni del consiglio direttivo. La Giostra in fondo è un gioco e passa in secondo piano riguardo a questa emergenza che c’è sulla salute di tutti.”

A Porta Sant’Andrea al momento nelle scuderie di Peneto entrano solo uno alla volta, giostratori ed allenatore per muovere i cavalli. “Ma stiamo valutando - dice il capitano biancoverde Mauro Dionigi - di sospendere del tutto, almeno per una settimana. Abbiamo appeso un cartello e l’ingresso alle scuderie è in questo periodo tassativamente chiuso a tutti i soci. Speriamo che la situazione possa evolversi al meglio, ma al momento dobbiamo attenerci alle indicazioni del governo. Ed invitiamo come Quartiere tutti i nostri soci e giovani a seguirle scrupolosamente. Le persone devono essere consapevoli dei rischi che si corrono in questo momento. Adesso su tutto deve prevalere il buon senso e le azioni da fare per tutelare la salute. Poi penseremo alla Giostra.” Operazioni ridotte al minimo anche nelle scuderie di Porta Santo Spirito a San Marco.

“Le scuderie ovviamente sono chiuse e nessuno dei soci può entrare - dice il capitano gialloblù Marco Geppetti - si sta facendo il minimo indispensabile per garantire il benessere dei nostri cavalli. Siamo stati tra i primi a chiudere sede e circolo. Adesso dobbiamo tutti pensare a questa emergenza legata alla salute. Poi alla Giostra. La situazione è complicata, tutti dobbiamo fare la nostra parte.”

