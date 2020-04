Sorpresi in giro e con la droga. In casa 14 dosi di eroina pronte per lo spaccio

Fanno controlli sul rispetto del Decreto e sorprendono due spacciatori. Uno dei quali finisce nei guai anch per furto. E' successo in Casentino.

I Carabinieri della Stazione di Rassina hanno proceduto al controllo di due giovani del luogo che, contravvenendo alle prescrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID19, vagavano senza un giustificato motivo. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dei due, già noti per la loro vicinanza al “mondo” degli stupefacenti e della tossicodipendenza, li hanno perquisiti trovando nella loro disponibilità alcune dosi di marijuana. La perquisizione è stata poi estesa ai loro domicili e in casa del più giovane, un 20enne, sono state rinvenute ben 14 dosi di eroina pronte per essere ceduta a terzi. Nella circostanza i militari rinvenivano anche un televisore rubato ad un anziano residente in provincia di Arezzo per cui il giovane, oltre ad essere arrestato per detenzione ai fini di spaccio, è stato indagato anche per il furto.

A casa dell’altro ragazzo, un 28enne, non è stato rinvenuto altro stupefacente per cui è stato denunciato a piede libero per il possesso delle dosi di marijuana. I due sono stati anche sanzionati per la violazione delle misure volte a contenere il contagio del virus.

Analoga sorte era toccata poche ore prima a quattro stranieri giuntida fuori provincia a trovare una loro amica a Bibbiena, denunciati anche per la violazione della normativa circa il soggiorno degli stranieri dai carabinieri della locale Stazione.

A Pratovecchio Stia, invece, un giovane oltre ad essere sanzionato è stato anche denunciato per false attestazioni dai militari della locale Stazione. Alcuni giorni prima era stato “pizzicato” mentre girava a bordo di un quad in violazione delle prescrizioni.