''Spritz night'': musica, divertimento e grande ippica per festeggiare le ultime corse prima della chiusura estiva dell’ippodromo

Milano, 28 giugno 2019 - Sabato 29 giugno l’Ippodromo Snai San Siro accenderà eccezionalmente i riflettori per un aperitivo al tramonto con ingresso gratuito per tutti

Milano, 28 giugno 2019 – Domani, sabato 29 giugno, l’Ippodromo Snai San Siro accenderà eccezionalmente i riflettori per una speciale “Spritz Night”, con ingresso gratuito per tutti, organizzata per festeggiare il penultimo appuntamento ippico prima della chiusura estiva dell’impianto. Giunta alla sua quarta edizione, la Spritz Night coniuga il fascino delle corse in notturna, che Snaitech ha riportato all’ippodromo dopo molti anni, al piacere di sorseggiare un cocktail e ascoltare buona musica in un impianto ricco di fascino e storia mentre si osserva il sole tramontare alle spalle dello skyline meneghino. Grazie a queste caratteristiche uniche, la Spritz Night è certamente uno degli appuntamenti più attesi e di maggior successo del calendario dell’ippodromo, tanto che lo scorso anno ha registrato oltre 10.000 presenze.

Domani all’ippodromo i cancelli saranno aperti dalle ore 16:30 fino a mezzanotte. Il clou della giornata è previsto con l'happy hour a base di spritz “on the rocks” servito in diverse postazioni all’interno dell’impianto. Visto il grande apprezzamento del pubblico, anche quest’anno l’area attorno al maestoso Cavallo di Leonardo sarà allestita con divani e cuscini per un brindisi speciale ai piedi di una delle più grandi statue equestri al mondo. L’atmosfera estiva e le suggestive corse in notturna saranno accompagnate dalla musica, mixata dallo speciale DJ Set. Nel corso della giornata come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini, in particolare i piccoli ospiti potranno divertirsi con l’animazione e i giochi o sperimentare per la prima volta l’emozione di sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo.

Dalle 18 inizia la passione, quella per il galoppo, con uno speciale convegno di corse in notturna. Infine, tra una corsa e l’altra, sarà possibile assistere alla sfilata di carrozze d’epoca provenienti da tutto il mondo.

