Kaspersky mette in sicurezza lo spazio organizzando training per i cosmonauti sulla cybersecurity

Milano, 28 giugno 2019 - Kaspersky è orgogliosa di annunciare una nuova partnership con il Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center - la sede di Star City dove i cosmonauti di tutto il mondo si preparano ad andare nello spazio. Come parte di questa collaborazione, l'azienda organizzerà una formazione speciale per i cosmonauti, così come per gli specialisti IT del centro, per educarli sull'attuale panorama della sicurezza informatica.

Lo sviluppo e l'esplorazione dello spazio è guidato da tecnologie avanzate che necessitano di essere protette. Un attacco informatico che avviene in situazioni di normale vita quotidiana può portare a costi e conseguenze terribili ma se una minaccia simile prende di mira il settore spaziale l’effetto può essere devastante. Kaspersky organizza speciali corsi di formazione sulla sicurezza informatica durante i quali, gli esperti di sicurezza leader a livello mondiale del Global Research and Analysis Team (GReAT), introducono i cosmonauti e i professionisti del settore alle basi della sicurezza informatica. Questi training hanno lo scopo di istruirli su come esplorare lo spazio in sicurezza. Durante la formazione, vengono trattati diversi argomenti, compresi i vari tipi di minacce informatiche esistenti nell'industria spaziale, i criminali informatici che puntano a questo settore e i vari metodi di attacco.

Il Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center, azienda della Roscosmos, agenzia spaziale con sede in Russia a Star City è un istituto di formazione noto in tutto il mondo che collabora con agenzie spaziali tra cui la NASA (USA), la CSA (Canada), l’ESA (Europa), la JAXA (Giappone) e altre. In questo centro i cosmonauti completano la loro formazione e sostengono gli esami finali pre-volo più importanti prima di recarsi all’International Space Station.

“Siamo orgogliosi di supportare questo centro fondato negli anni delle primissime esplorazioni spaziali, e che adesso forma astronauti provenienti da tutto il mondo. Per noi è entusiasmante essere coinvolti nello sviluppo del progresso scientifico e nella costante evoluzione dell’umanità!”, afferma Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky. “Durante lo scorso 2012 ho visitato il Gagarin Cosmonaut Training Center per conoscere i test ai quali si sottopongono gli astronauti per prepararsi ai viaggi nello spazio.

Si tratta a tutti gli effetti di un’istituzione straordinaria e fondamentale nel campo delle esplorazioni spaziali fatte dall’uomo”.

Il Gagarin Center supporta da quasi 60 anni le esplorazioni spaziali con equipaggio. È stato in prima linea durante il primo volo spaziale con persone a bordo al mondo e da allora ha supervisionato altri traguardi come il volo della prima donna cosmonauta, la prima passeggiata nello spazio e voli regolari a bordo delle stazioni spaziali. Il centro organizza la selezione, la formazione e gli esami medici degli astronauti grazie a un’infrastruttura unica nel suo genere fatta da diversi simulatori. I simulatori includono la centrifuga spaziale, una delle prove più ardue per i cosmonauti che serve a testare le loro reazioni e la loro tolleranza all’incremento di velocità che risulta maggiore rispetto ai livelli sperimentati nella gravità terrestre.

“Siamo lieti di aver sottoscritto una partnership commerciale con un leader riconosciuto nel campo della sicurezza informatica”, ha aggiunto Pavel Vlasov, Head of the Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center. “Entrambe le aziende sono accomunate dall’unicità e dall’impegno profuso per essere i primi e i migliori. Lavoriamo in settori diversi, ma condividiamo i valori: la passione per il nostro lavoro, l’innovazione e il desiderio di conseguire gli obiettivi che ci poniamo. Sono certo del fatto che il Gagarin Cosmonaut Training Center, con il supporto un’azienda internazionale come Kaspersky, sarà in grado di raggiungere nuovi orizzonti nell’offerta di programmi spaziali con equipaggio”.

Kaspersky, un’azienda con lo sguardo rivolto al futuro, supporta da sempre le iniziative collegate alla scienza e alle esplorazioni spaziali. Inoltre, dal 2016 supporta Starmus, un festival internazionale che mette insieme scienza, arte e musica, facendo incontrare scienziati illustri, artisti di spicco e celebri esploratori spaziali accomunati dall’ambizione di ispirare ed educare la nuova generazione di menti brillanti. La quinta edizione di Starmus è attualmente in corso, fino al 29 giugno, prezzo l’ETH Zurich, il Politecnico federale di Zurigo, in Svizzera. In collaborazione con il magazine Monocle, Kaspersky ospita una serie di podcast dedicati al futuro dello spazio e della cybersecurity. I podcast sono disponibili a questo link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di Threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi di sicurezza innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi di sicurezza specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Informazioni sul Gagarin Reseach and Test Cosmonaut Training Center

Durante i suoi 59 anni di attività, il Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center, in quanto parte dell’agenzia Roscosmos, ha creato un sistema unico di preparazione dei cosmonauti al volo. Oggi il centro ha una base tecnica moderna ed è fiero dei suoi successi non solo per quel che riguarda la formazione dei cosmonauti ma anche per ciò che riguarda la formazione delle future generazioni. Lo Space Center è attivo dal 2012. Grazie alle più recenti tecnologie, viene effettuata la formazione professionale di studenti e giovani professionisti. Le attività principali condotte al Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center sono: il supporto dei programmi spaziali con equipaggio, la ricerca e lo sviluppo nel campo delle esplorazioni spaziali e della creazione di tecnologie per lo spazio, la formazione dell’equipaggio, la sicurezza dei cosmonauti in orbita e la riabilitazione dei cosmonauti dopo i voli spaziali. Maggiori informazioni sono disponibili su www.gctc.su.

