Copa America: Brasile favorito, secondo i bookies sarà 1-0

Roma, 2 luglio 2019 - - Tra i possibili marcatori molti bomber del campionato italiano come Martinez (4,00) e Dybala (4,50)

Roma, 2 luglio 2019 – Questa notte (ore 2:30 italiane) Brasile e Argentina si sfidano nella semifinale della 46esima edizione della Copa America. Se non si tratta di una finale anticipata (ancora in corsa il Cile, che ha vinto le ultime due edizioni) poco ci manca. I verdeoro, che sono padroni di casa, in realtà non hanno una grande tradizione nella Copa America, avendola vinta appena 8 volte (15 i successi dell'Uruguay, 14 quelli dell'Argentina), e dal Maracanazo del 1950 al 7-1 rimediato contro la Germania nei Mondiali del 2014, più volte i brasiliani in casa hanno deluso.

Tuttavia sono loro i grandi favoriti per la vittoria finale secondo i quotisti di Planetwin365 (a 1,75 l'ipotesi che alzino il trofeo). Partono dunque avvantaggiati dai pronostici anche nel match con gli argentini: l'1 si può giocare a 1,89, la X a 3,25, il 2 a 4,67.

Il risultato più probabile è l'1-0 (6,39), ma non va sottovalutato l'1-1 a 7,29 e nemmeno lo 0-1 a 12,43. C'è la possibilità anche di giocare sulla prima rete dell'incontro: che sia l'Argentina a segnarla è un'opzione in lavagna a 3,05, che invece segni prima il Brasile si può giocare a 1,56. Tra i possibili marcatori molti nomi noti (la metà dei giocatori in campo, secondo le formazioni annunciate, ha giocato o gioca ancora in seria A) come quello di Lautaro Martinez (4,00), di Dybala (4,50), Paqueta (4,50) o di Coutinho (3,25). Sette anni fa Lionel Messi segnava una tripletta al Brasile. Che l’evento si possa ripetere vale per Planetwin365 la favolosa quota di 54,42.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.