Emotions Photo vince il Best Real Wedding con un reportage black and white

() - MILANO, 27 GIUGNO, 2019 - Più di 16.000 reportage hanno partecipato alla prima edizione del Best Real Wedding di Matrimonio.com, il più importante portale di matrimoni in Italia.● Víctor Lax, Franck Boutonnet e Flavio Bandiera, fotografi riconosciuti a livello internazionale, sono stati i tre membri della prestigiosa giuria.● In questi premi hanno partecipato fotografi e videografi con i loro reportage di nozze del 2018 e 2019 e le coppie che utilizzano il portale Matrimonio.com sono state responsabili della scelta dei finalisti con i loro voti.

​Matrimonio.com, portale leader nel settore dei matrimoni riconosciuto a livello mondiale​, ha ricercato, durante il mese di giugno, ​il miglior reportage di nozze dell’anno​. Il premio intitolato Best Real Wedding, si è svolto in sei dei quindici paesi del gruppo The Knot WorldWide, di cui Matrimonio.com fa parte. In Italia, il ​reportage di Emotions Photo in cui si racconta la storia d’amore tra Andrea e Katia a Lecce è stato eletto come il Best Real Wedding 2019​.Matrimonio.com, che ogni anno riconosce i migliori professionisti dei matrimoni con i Wedding Awards, voleva fare un ulteriore passo in avanti creando un premio speciale per premiare fotografi e videografi per l'imponente lavoro che fanno per rendere felici gli sposi nel loro grande giorno. È una delle categorie più importanti per tutte le coppie che dicono di Sì, lo voglio! In effetti, il 78% degli sposi ingaggia un professionista per le foto di nozze, e anche se, per organizzare un matrimonio occorrono tra i 6 e i 12 mesi, tutte le coppie concordano sul fatto che il giorno del matrimonio passi molto velocemente e che il reportage è molto importante, in quanto sarà responsabile di mantenere in vita per sempre il ricordo di questo momento unico nella vita delle coppie.Nina Pérez, CEO de Matrimonio.com e membro della giuria del Best Real Wedding, spiega l’importanza della categoria fotografia e video nel portale e indica che si tratta di una delle voci più rilevanti nella definizione del budget di un matrimonio. “Insieme alla location di nozze, si tratta di uno dei fornitori che le coppie prenotano con maggiore anticipo. Le coppie cercano un professionista con cui sentirsi in sintonia e, in più del 70% dei casi lo scelgono per lo stile delle sue foto e video” commenta Pérez, “Internet è la principale fonte di scoperta per le coppie, prima ancora delle raccomandazioni di terzi o della prossimità geografica.”La giuria era composta da cinque esperti del settore wedding e fotografia, tra cui tre fotografi prestigiosi e di fama internazionale. ​L’italiano Flavio Bandiera​, fotografo di matrimoni di fama internazionale. E’ il fondatore dell’esclusivo portale "Best of Wedding Photography", che include tra i suoi membri i migliori fotografi di matrimonio del mondo e i migliori fotografi di ANFM, l'associazione nazionale di fotografia di matrimonio in Italia. ​Franck Boutonnet​, pluripremiato fotografo di matrimoni, specializzato in fotografia documentaria, ha vinto oltre 230 premi internazionali negli ultimi 10 anni ed è regolarmente tra i primi 10. Infine, lo spagnolo ​Víctor Lax​, eletto come miglior fotografo di matrimoni nel mondo per diversi anni consecutivi dal portale fotografico Fearless Photographe. Lax è famoso per il suo stile artistico distintivo che cercaespressioni ed emozioni spontanee; Inoltre, ai grandi criteri fotografici di questi tre professionisti, si è aggiunta la vasta conoscenza del settore Wedding digitale di ​Rebecca Crumley​, direttrice di Real Weddings di The Knot WorldWide, e ​Nina Pérez​, CEO di Matrimonio.com.“Avere una serie di immagini di un giorno importante come quello del matrimonio, non è così facile. Catturare le emozioni di ogni istante nel massimo rispetto della coppia è qualcosa che richiede uno sforzo e una professionalità elevati.Questi fotografi hanno il loro talento e la loro arte, diventano "testimoni fotografici" di una giornata piena di emozioni e catturano la felicità e la commozione creando così ricordi indimenticabili.” Nina Pérez CEO di Matrimonio.com.Per aggiudicarsi il premio Best Real Wedding, l'unica cosa che i professionisti dovevano fare era caricare un reportage del 2018 o 2019 nella sezione Real Weddings del portale Matrimonio.com. Per conferire il titolo, la giuria ha preso in considerazione aspetti come la tecnica della fotografia e la capacità di trasmettere emozioni attraverso le immagini.Il fotografo italiano, Emotions Photo, sceglie di raccontare la storia di Katia Andrea con uno stile interamente in bianco e nero. Con la sua eleganza e tagli decisi, cattura momenti unici e li trasforma in arte. Ritrae non solo alle emozioni, catturate in pochi secondi, ma anche ledecorazioni che hanno fatto da palcoscenico a questo giorno speciale.Le coppie iscritte al portale hanno avuto un ruolo importante nella selezione, perché con i loro voti hanno determinato i finalisti che sono poi stati giudicati da una giuria professionale.Nina Pérez dichiara che il Best Real Wedding ha un grande valore per il settore perché è un premio che vede congiunta l’opinione gli sposi e di una giuria altamente qualificata; inoltre rappresenta una forte spinta per gli affari del vincitore e dei finalisti, che avranno un nuovo distintivo sul loro profilo e all'interno della sezione Real Wedding che li designano come finalisti o vincitore. “La speranza è che serva anche come incentivo per chi non ha ottenuto un premio in questa edizione, in modo che tutti noi, professionisti del mondo dei matrimoni, ci sforziamo per dare sempre più valore e riconoscimento professionale al settore della fotografia di matrimonio”, dichiara la CEO di Matrimonio.com.Il portale specializzato in matrimoni ha più di 10.326 professionisti di fotografia e video registrati e ogni anno caricano più di 13.000 Real Wedding in cui le coppie cercano ispirazione, idee e fornitori per il loro matrimonio. Il reportage vincente, così come tutti i finalisti possono già essere visti nel portale https://www.matrimonio.com (​Best Real Wedding​)-----A proposito di Matrimonio.comMatrimonio.com Matrimonio.com fa parte del gruppo The Knot WorldWide. È nata per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato lacommunity nuziale e il mercato virtuale di matrimoni più grande a livello mondiale. Dispone di un database dettagliato con più di 700.000 professionisti del settore dei matrimoni e offre agli sposi strumenti per preparare la loro lista di invitati, gestire il budget, cercare i fornitori, ecc. The Knot WorldWide opera in 15 Paesi con diversi domini come https://www.bodas.net/​, https://www.weddingwire.com/ ​, https://www.matrimonio.com/​, https://www.mariages.net/​, ​https://www.casamentos.pt/, ​​https://www.bodas.com.mx/, https://www.casamentos.com.br/​, https://www.matrimonio.com.co/, https://www.matrimonios.cl/​, https://www.casamientos.com.ar/, https://www.matrimonio.com.pe/​,​ https://www.weddingwire.co.uk/,​https://www.casamiento.com.uy/, https://www.weddingwire.ca/​ e https://www.weddingwire.in/​.

