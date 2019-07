Over Traders: Una guida in PDF per comprendere gli asset finanziari

() - Napoli 8 luglio 2019 – Dopo il webinar del 19 giugno, dove sono state anticipate le funzionalità della Business Community Over Traders, è stato pubblicato un report, dove viene spiegato l’approccio utilizzato per la realizzazione degli asset finanziari principali, che costituiranno il fulcro del lavoro all’interno di Over Traders.

Il report #4è scaricabile in formato PDF“Guida per la creazione di asset finanziari e progetti di trading”. Si tratta di una guida per la comprensione degli asset finanziari, per come sono concepiti. Gli studenti nel progettoForex Trading Universityvengono formati per mettere in opera gestioni seguendo le linee guida indicate nel report.

InOver Tradersgli utenti collaboreranno per la creazione e messa in opera di asset finanziari e progetti di trading, con lo scopo di sfruttare le potenzialità dei mercati finanziari. L’autore spiega che il progetto deve consentire ai privati di accedere agli stessi vantaggi dei traders istituzionali, per produrre gestioni di elevata qualità.

Spiega inoltre che un privato con le giuste capacità, può gestire i propri asset in autonomia, producendo un lavoro migliore, rispetto alla maggior parte dei fondi di investimento. Precisa tuttavia, che non si tratta di un business alla portata di tutti, ma chi mostra un interesse concreto e capacità adeguate, ha la possibilità di seguire questa via.

I progetti Forex Trading University e Over Traders sono concepiti per produrre prima trader esperti e poi per produrre asset finanziari di elevata qualità, attraverso una proficua collaborazione. Inoltre nel progetto Over Traders saranno presenti anche i gruppi di lavoro Nature Law Trading, per prendere parte allo sviluppo di asset e progetti insieme a Stefano Mastria, l’autore di queste iniziative.

Per chi si avvicina per la prima volta al settore sono disponibili una serie di contenuti gratuiti, utili per un orientamento iniziale. Poiché i progetti lavorano principalmente sul mercato dei cambi è presente una guida per la comprensione delle basi del trading sul forex. Mentre nella guida “Come fare trading online” sono spiegate le basi del business del trading.

Per approfondire ulteriormente la conoscenza del business vengono forniti 2 corsi. Il corso di trading per comprendere l’attività nel suo complesso, ed il corso forex per comprendere nello specifico le potenzialità e le caratteristiche uniche del mercato dei cambi.

