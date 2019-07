GSA Announces Winners of USD 12,000 Student Commissioning Grant

Trasporti, l'auto elettrica piace ma le vendite restano marginali

Milano, 10 lug. (askanews) - L'auto elettrica piace ma le vendite restano marginali. Lo rileva l'Osservatorio Auto Findomestic, condotto in 16 Paesi, che fotografando i punti di forza e di debolezza delle auto elettriche registra che tutti dicono di volerla, ma in realtà in pochi la comprano. L'inversione di tendenza potrebbe esserci nei prossimi 5 anni: in Italia, per esempio, quasi 6 ...