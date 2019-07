Febbre Euro2020:boom di prevendite e bookies concentrati sui favoriti

(Roma, 11 luglio 2019) - Dopo tre settimane i ticket richiesti sono più del corrispettivo dell’intero periodo di prevendita per Euro2016. Sulla lavagna dei bookmakers strada in salita per l’Italia, in settima piazza tra i favoriti

Roma, 11 luglio 2019 – “Live it for real” è lo slogan del prossimo Campionato Europeo, che tra poco meno di un anno toccherà 12 città del Vecchio Continente. Uno slogan che ha attirato già 14 milioni di persone da 207 paesi: ovvero più dell’intero numero di richieste ricevute in tutto il periodo di prevendita di Euro2016. Euro2020 partirà da Roma il 12 giugno del prossimo anno, e solo per il match inaugurale sono state presentate già 500.000 richieste.

Tempo di prevendite e previsioni: anche i bookmakers sono già a lavoro per stabilire quali sono le Nazionali maggiormente favorite alla vittoria della manifestazione. Secondo gli analisti di Planetwin365, per esempio, davanti a tutti c’è la Francia, a quota 4,50. A seguire, l’Inghilterra (5,75) scavalca la Spagna, che si trova al terzo posto insieme al Belgio rivelazione all’ultimo Mondiale: quota 8,00 per entrambe le Nazionali.

Per l’Italia, dopo la clamorosa assenza da Russia 2018 che si fa sentire ancora, non sarà un’impresa facile, almeno secondo i pronostici, che vedono il successo degli uomini del CT Roberto Mancini a quota 15,00, dietro i tedeschi anche loro in cerca di riscatto dopo la figuraccia mondiale (vittoria Germania a 8,50) e un’Olanda che potrebbe sorprendere (quota 10,00).

Nella classifica di Planetwin365 gli Azzurri si mantengono comunque più in alto degli attuali Campioni d’Europa del Portogallo – nel 2016 vinsero la finale proprio contro la Francia – a quota 18,00. Poca fiducia anche per la Croazia, l’altra sorpresa dell’ultimo Mondiale non riesce ad andare oltre quota 23,00.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

