Snaipay è il nuovo brand del Gruppo Snaitech per i servizi di pagamento

Roma, 11 luglio 2019 - Rebranding e nuovo look per una piattaforma B2B sempre più evoluta che propone un’offerta innovativa e di alta qualità. In sviluppo per i consumatori un’app per pagare beni e servizi in totale autonomia.

Roma, 11 luglio 2019 – Snaipay entra nella gamma dei brand Snaitech, e lo fa con obiettivi di grande crescita. La piattaforma B2B dedicata ai gestori di 5 mila punti commerciali presto diventerà una vera e propria corsia preferenziale per il consumatore all’interno della città dei pagamenti.

Con Snaipay, Snaitech vuole offrire un supporto semplice, veloce e sicuro ai propri clienti B2B. L’ampia gamma di servizi di pagamento e i numerosi partner, fanno di Snaipay uno strumento indispensabile per gli esercizi commerciali convenzionati che vogliono semplificare la quotidianità ai propri clienti.

Inoltre nei prossimi mesi verrà sviluppata una app che permetterà di effettuare depositi in un eWallet digitale, per poi arrivare alla carta prepagata Snaipay Card, ricaricabile nel punto vendita, con cui sarà possibile fare acquisti online e in tutti i negozi.

Il lancio di Snaipay conferma la volontà di Snaitech di posizionarsi all’interno dei servizi di pagamento con una forte spinta all’innovazione e all’attenzione per il cliente, con la massima sicurezza e affidabilità del servizio. Il lancio di Snaipay verrà supportato da rilevanti investimenti in campagne di marketing.

