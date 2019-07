Diritto e letteratura a supporto delle donne

() - Diritto della famiglia, sessismo e gender salary gap, se ne parla a Women in Finance, su Le Fonti TV

MILANO, 12 luglio 2019 – Ospite di Annabella D’Argento nella puntata di Women in Finance, andata in onda venerdì 12 luglio alle ore 10.30 su LeFonti.TV (www.lefonti.tv), è stata Annamaria Bernardini de Pace, dello Studio Legale Bernardini de Pace.

Già premiata ai Le Fonti Awards®, Annamaria Bernardini de Pace parlerà del suo nuovo libro “Legami e Slegami” un libro dedicato a chi crede nell'amore, ma è anche consapevole che tutto possa finire. Al suo interno concetti giuridici complessi trovano spiegazione in modo semplice e lineare.

Da sempre appassionata di diritto tanto quanto di scrittura, da dieci anni organizza una manifestazione letteraria presso la villa romana di Bocca di Magra che anche quest’anno, dal 3 all'8 luglio, ha ospitato autori affermati o emergenti. Filo conduttore di questa edizione è stato il pensiero maschile.

Insieme all’Avvocato ripercorreremo la sua carriera dagli inizi fino ad arrivare ai casi su cui si sta concentrando in questo momento, toccando infine uno degli argomenti più spinosi di attualità: i diritti delle donne sono a rischio?

Focus anche sul fenomeno del gender salary gap che vede protagonisti gli studi legali e gli episodi di sessismo a cui le donne sono soggette.

Annamaria Bernardini de Pace

Forte della tradizione ultracentenaria della sua famiglia, ha costituito lo Studio Legale Bernardini de Pace nel 1989. Ha sede principale a Milano e un network capillare in Italia e in Europa. Nel 2016 ha inaugurato due ulteriori sedi a Roma e a Bergamo. Specializzato nel diritto civile e in particolare nel diritto della famiglia, della persona e dei minori, a oggi lo Studio si è occupato di oltre trentamila casi, la maggior parte dei quali conclusi con l'accordo.

Woman in Finance

Women in Finance vuole essere uno spazio di incontro con le donne protagoniste del mondo della finanza, del trading, dell’economia, dell’imprenditoria e della consulenza. Donne di talento in un settore, come quello finanziario, in prevalenza maschile, dove il cosiddetto soffitto di cristallo ostacola le donne che vogliono far carriera e dove tuttora i luoghi comuni spingono le persone a pensare che la finanza sia una “cosa da uomini”. Non è un caso se nei comitati esecutivi delle società di hedge found, per esempio, la rappresentanza femminile media è del 9%. In Italia ma anche nel resto d’Europa, sono ancora pochissime le donne che ricoprono il ruolo di amministratore delegato (il 7% del totale) o di direttore finanziario (il 14%, secondo dati del Credit Suisse Gender 3000). Con Women in Finance, ideato e condotto da Annabella D'Argento, in diretta il venerdì alle 10.30 su Le Fonti TV, vengono promossi i valori della diversità incontrando professioniste che possano ispirare un cambiamento a partire dalle donne stesse. Nel nostro Paese, fanalino di coda nelle classifiche sul livello di alfabetizzazione finanziaria e dove sussiste un importante differenziale di genere tra uomini e donne, c’è bisogno di formazione in campo economico e finanziario e il pubblico femminile risulta quello meno preparato e informato. Va detto che esiste una evoluzione in atto e che molte società si stanno impegnano a favorire la parità di genere puntando a valorizzare le competenze delle proprie dipendenti. Con Women in Finance si vuole raccontare tutto questo.

Ad oggi il progetto Women in Finance è stato portato avanti ospitando personalità di rilievo, tra le quali: Claudia Segre (Global Thinking Foundation), Elena Bossola (Gruppo Edmond de Rothschild), Francesca Senette (We World), Francesca Marsico (WomanHack), Vincenza Belfiore (Azimut Wealth Management), Laura Balla (MetLife), Angela Rebecchi (QBE Italia),Alessandra Pasini (SNAM), Maurizia Cacciatori (ex pallavolista) Elsa Fornero (ex Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), Paola Migliorino (Borsari Editore e analista), Michela Catroppa (BioNike), Roberta Costa (Banca Generali) e tante altre.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

