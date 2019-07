Materassi Tempur: L’opinione dell’esperto

(Milano 31 Luglio 2019) - Milano, 31 Luglio 2019. Il riposo è un toccasana per la salute, a condizione però che sia adeguato in termini di qualità e durata. Una ricerca condotta dalla National Sleep Foundation ha dimostrato che le ore di sonno necessarie all’organismo variano in base all’età, gli adulti dovrebbero dormire 7-9 ore a notte. Ma cosa succede se non si riposa a sufficienza? Diversi studi hanno evidenziato come la carenza di sonno produca un aumento del rischio di patologie cardiache, diabete e obesità.

La scelta del materasso deve quindi essere accurata. E per evitare di compiere l’acquisto sbagliato è consigliabile tenere conto delle valutazioni di medici ed esperti del settore. A tal proposito il Dottor Steven Agabegi, Professore di Chirurgia Ortopedicapresso l’UCHealth di Cincinnati, ha chiarito che non esiste il materasso perfetto per tutti, perché il singolo individuo ha necessità specifiche.

Ciononostante, sempre a detta di Agabegi, sarebbero da preferire, in linea di massima, materassi che si adattano al corpo, come quelli in memory foam e in materiale TEMPUR. Questi ultimi sono realizzati con una particolare schiuma, caratterizzata da bassissime proprietà elastiche. Il materiale è stato brevettato dall’azienda Tempur Sealy e certificato dalla U.S. Space Foundation.

I vantaggi dei materassi TEMPUR, se comparati con quelli in memory foam, sono una maggiore dispersione del calore e un assorbimentouniforme della pressione dovuta al peso corporeo. Oltre ad avere delle proprietà di allevia-pressione superiori a quelle dei tradizionali memory foam, consentono di attenuare indolenzimenti e tensioni. Risultati ottenuti grazie a un costante controllo della qualità, sono infatti soggetti a scrupolosi test e vengono garantiti per 10 anni.

Nell’ambito delle recensioni sui materassi TEMPUR https://it.tempur.com/ più autorevoli, si è espresso l’esperto di materassi e direttore responsabile diGuidaAcquisti.net Andrea Pilotti, che ha redatto diverse classifiche per la rivista specializzata MaterassiMatrimoniali.com. Pilotti ha indicato Tempur Original 25 tra i materassi più efficaci per ridurre il mal di schiena e Tempur Original Luxe CoolTouch come il miglior materasso in memory foam disponibile sul mercato.

MaterassiMatrimoniali.com - che propone guide all’acquisto, classifiche e recensioni di materassi - ha persino dedicato a TEMPUR un approfondimento: nell’articolo sono analizzati nel dettaglio quattro prodotti. La stessa rivista ha giudicato positivamente i cuscini TEMPUR, inseriti sia nella classifica dei migliori guanciali in memory foam che in quella dei migliori cuscini per la cervicale (al primo posto).

Del medesimo tenore sono le opinioni espresse dai consumatori: il brand è al primo posto in Europa per soddisfazione dei clienti. Da un’indagine di mercato del 2014-15, che ha coinvolto oltre 36 mila consumatori in Europa, è emerso che 9 acquirenti su 10 sono propensi a ricomprare un materasso TEMPUR.

