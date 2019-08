Secret Key Web Agency: come far crescere il business con il Digital Marketing

(Roma, 5 agosto 2019) - Il punto di vista della Web Agency romana partner di Google e Facebook

Roma, 5 agosto 2019 - Secret Key è un'agenzia nata nel 2011 specializzata in strategie e consulenze di Web Marketing, che affianca imprenditori e aziende per incrementare le performance di business. In questi anni di attività l'operato di Secret Key ha cambiato in positivo il destino di decine di aziende, fra le quali PMI, startup e anche grandi multinazionali, che hanno ottenuto un sensibile aumento della base clienti, del fatturato e degli utili.

L'esperienza accumulata e i tanti casi di successo collezionati per aziende operanti in ambito retail, eCommerce e Lead Generation (generazione contatti) hanno destato l'attenzione anche dei due principali colossi del web, ovvero Google e Facebook, che hanno inserito Secret Key nel loro esclusivo programma di partnership rivolto alle migliori agenzie in Europa.

“Siamo onorati di poter collaborare a stretto contatto con Facebook e Google. Questa partnership dedicata alle top agency europee ci consente di ottenere innumerevoli benefici: una formazione di livello avanzato, supporto strategico e tecnico da parte di personale iper-specializzato, prodotti e funzioni beta prima che vengano rilasciati sul mercato, insights preziosi su settori in cui operano i nostri clienti. Tutto ciò rappresenta un enorme vantaggio competitivo per la nostra agenzia e di riflesso per tutti i nostri clienti.” afferma Enrico Ferretti CEO e founder dell'agenzia.

APPROCCIO STRATEGICO E INTEGRATO

L'approccio che differenzia Secret Key dalle altre web agency riguarda la capacità di progettare strategie di marketing cucite su misura per il cliente. Ciò implica una approfondita fase di analisi e di studio dell'azienda, relativamente a questi fattori:

•Notorietà del brand sul mercato •Value proposition •Definizione punti di forza/debolezza •Reputazione online e offline •Caratteristiche del prodotto/servizio commercializzato •Marginalità di guadagno sulla vendita del prodotto •Analisi della base clienti e/o profilo utenti target •Analisi aziende e prodotti/servizi concorrenti •Analisi ecosistema digitale (sito/ecommerce aziendale, profili social, ecc...) •Performance delle precedenti campagne di marketing online/offline •Analisi delle revenue, degli utili e delle marginalità di guadagno dell'azienda.

Sulla base dei dati raccolti viene elaborato un piano di marketing strategico che fotografa lo stato di partenza dell'azienda e il percorso corretto da intraprendere per incrementare le performance di business, attraverso una serie di azioni di marketing omnicanale completamente integrate fra di loro.

La strategia che si basa su un metodo scientifico validato da Secret Key negli anni, viene realizzata da un team multidisciplinare di esperti di marketing e comunicazione, col supporto dei migliori strumenti di reverse analysis della concorrenza.

“Il funnel cross media che abbiamo ideato abbina azioni di branding, storytelling e performance, è 100% data driven ed è composto da strumenti e canali digital che agiscono su tutte le fasi del customer journey: awareness, consideration, conversion, loyalty, advocavy. Siamo talmente convinti di poter far decollare il business di Leolandia, da aver legato il nostro compenso ad una success fee che prevede importanti obiettivi di crescita.”, spiega il CEO di Secret Key.

Maggiori dettagli qui: https://www.secretkey.it/servizi/web-marketing-strategico/

MARKETING OMNICANALE DATA DRIVEN

“Elaboriamo funnel cross media che comprendono obiettivi di branding, storytelling e performance, agendo tramite diversi strumenti e canali digital che toccano tutte le fasi del customer journey: awareness, consideration, conversion, loyalty, advocacy.

Facciamo marketing 100% Data Driven, ciò significa che i risultati generati dalle attività di marketing sono monitorati in tempo reale e con precisione assoluta, attraverso una Dashboard che fornisce in maniera chiara tutti gli indicatori di performance (KPI). Grazie a questi dati riusciamo ad ottimizzare costantemente le campagne, massimizzando risultati e ritorno sull'investimento.” continua Ferretti.

CUSTOMER ANALYTICS e MARKETING AUTOMATION

Nell'ottica di migliorare ulteriormente le performance di marketing dei propri clienti, Secret Key si è spinta ancora più avanti e ha sviluppato a fine 2018 una potente business intelligence che consente di ottenere dei report dettagliatissimi a livello Customer Analytics (analisi comportamentale dei singoli base clienti).

“Rispetto ai report aggregati e anonimizzati forniti da tools come Google Analytics, i nostri report consentono di avere una visione cristallina di tutti i punti di contatto e interazione di prospect e clienti con i vari canali/strumenti/campagne che compongono l'ecosistema digitale di ogni brand.

Grazie alla business intelligence è possibile sapere per ogni singolo utente/cliente, quando ha interagito con un annuncio o banner di advertising, quando ha effettuato la prima visita su sito, landing page o presso store fisico, quando si è iscritto ad una lista mail, quando si è registrato ad un loyalty program, quando ha compilato un form, quante email o newsletter ha letto, quando ha effettuato il primo acquisto sull'eCommerce o in negozio, cosa ha comprato, quanto ha speso, quale promo o coupon ha utilizzato, qual è stato l'ultimo canale/strumento che ha portato alla conversione, ecc. ecc...”

La business intelligence di Secret Key consente di ottenere metriche che in Italia sono ancora sconosciute al 99% delle aziende attive in ambito Retail ed eCommerce, ovvero: il costo di acquisizione dei clienti (CAC), il Customer Life Time Value (valore di un cliente nel tempo), la Customer Retention (tasso di fedeltà), il Churn Rate (tasso di abbandono), il ROI totale e dei singoli canali di markeitng (ritorno sull'investimento).

A ciò si aggiunge la possibilità di segmentare in automatico la propria customer base in base ad infiniti parametri: frequenza di acquisto, livello di spesa, tasso di fedeltà, sorgente di prima acquisizione e vendita finale, prodotti preferiti dal singolo consumatore, coupon utilizzati nel tempo, punti fedeltà maturati e spesi, numero di ingressi in store, ecc... Attraverso queste segmentazioni scattano poi una serie di azioni di marketing automation tramite email, sms e chatbot, che consentono di comunicare con utenti e base clienti in modalità one to one completamente personalizzata, sulla base di interessi, abitudini, interazioni con i touch point online/offline e precedenti acquisti.

“La nostra Business Intelligence sta facendo veramente la differenza! I clienti che l'hanno adottata riescono a comprendere abitudini di acquisto e informazioni relative alla customer base che prima ignoravano completamente. Utilizzando questi dati e segmentazioni possiamo effettuare campagne di marketing automation e advertising con un livello di profilazione assoluto, ottenendo risultati in termini di ROI mai visti prima. Siamo fieri di avere investito in ricerca e sviluppo per realizzare questa innovazione tecnologica proprietaria, che ci sta aiutando a far crescere le performance dei nostri clienti, nonché di attrarre nuove commesse importanti.” Conclude Ferretti.

