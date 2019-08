La Fattoretto Srl, specializzata in SEO e Digital PR per Ecommerce, sarà presente all’EcommerceDay

(Milano, 7 Agosto 2019 ) - Milano, 7 Agosto 2019 - Fashion, Luxury, Omnichannel, Multicountry, Ecommerce, New retail, Heritage e Innovazione: sono queste le parole d’ordine della IX edizione dell’EcommerceDay che andrà in scena con conferenze, workshop e tavole rotonde il 3 ottobre, nel celebre Palazzo del Ghiaccio a Milano.

L’agenzia venetaFattoretto srl, specializzata nella consulenza Seo e digital Pr per e-commerce, sarà presente per la prima volta all’Ecommerce Day, un esclusivo evento dedicato al settore ecommerce nella quale la Fattoretto si è maggiormente specializzata e distinta in questi anni grazie a risultati concreti.

Oggi l’azienda gestisce interi progetti web per Multinazionali e PMI sia in ambito B2B che B2C.

Grazie ai risultati, sta vivendo una grande espansione diventando un punto di riferimento del settore. Il suo fondatore e amministratore delegato Massimo Fattoretto è una delle maggiori autorità nel panorama italiano della SEO e Digital PR.

Co Founder del Web Marketing Expo e del Linkami Web Summit è ora anche partner ufficiale del Consorzio Netcomm, il digital hub italiano per l’evoluzione delle imprese verso i consumatori digitali nel mondo.

Fra l’altro l’agenzia veneta ha rilasciato proprio in questi giorni una nuova sezione con guide e risorse utilie per laseo per ecommerce.

EcommerceDay nasce da un'idea di Samuele Camatari, quasi una missione: sviluppare e promuovere la diffusione del commercio elettronico in Italia. Lo scopo, oltre a creare una vera e propria cultura e-commerce nel Paese, si propone di fornire gli strumenti più efficaci e innovativi per gestire al meglio i cambiamenti apportati dalla Digital Transformation e l'Open Innovation.

In un contesto segnato dalla rapida trasformazione dei modelli di business, EcommerceDay offre da otto edizioni un momento di incontro e di scambio di esperienze e visioni strategiche tra manager, AD e imprenditori illuminati.

Pioniere dell’e-commerce in Italia, sin da dalla sua I° edizione, EcommerceDay riscuote un grandioso successo, che si conferma e si rinnova di anno in anno, con un pubblico sempre più profilato.

Ogni appuntamento si concentra su una tematica ritenuta attuale rispetto al periodo di riferimento.

I dibattiti delle varie edizioni si sono sviluppati intorno a temi come New retail, Internazionalizzazione delle imprese, opportunità Expo, arrivando poi a porre successivamente l'attenzione sui concetti di Brand e Design. Adesso i tempi sono maturi per studiare il mondo Fashion e Luxury in rapporto ai Millennials e alla Generazione Z.

Riunire i massimi esperti, rappresentanti di imprese storiche, multinazionali, enti e istituzioni pubbliche e private è la felice conferma della condivisione dell’obiettivo di EcommerceDay di portare soluzioni essenziali, anticipare il consumatore moderno, le strategie marketing e lo store del futuro. L’85% dei partecipanti alle edizioni passate ha rilevato un livello di soddisfazione superiore alle aspettative, e oltre il 75% ha preso parte a due o più appuntamenti, a riprova che l’EcommerceDay non è un evento qualunque, ma un vero e proprio percorso di formazione dedito a portare la cultura dell’innovazione digitale a un livello di consapevolezza decisivo.

5.300 mq sono serviti negli anni ad ospitare rappresentanti di imprese nazionali e multinazionali di successo tra cui: General Motors, FCA, Microsoft, Pirelli, IBM, Pininfarina, Elica, Google, Facebook, ecc.

Un’imperdibile opportunità di Formazione e aggiornamento professionale sull’infinito potenziale del digitale, dell’Ecommerce, del Marketing, dei Social Network, dell’Intelligenza Artificiale, IoT, Blockchaine Criptovalute.

Ecco la lista di alcune dei relatori che saranno presenti alla IX edizione:

• Paolo Pininfarina (Presidente Pininfarina S.p.A.)• Samuele Catamari (CEO Jusan Network e Newesis)• Giancarlo Bonzo (AD Unione Industriale Torino)• Laura Milani (Direttore IAAD)• Paolo Selva (CEO Boggi Milano)• Enrico Roselli (CEO La Martina Europa)• Simone Santini (Vice President Sales, Adidas)• Gionata Galdenzi (Ecommerce Manager)• Filippo Sorcinelli (Presidente LAVS e Filippo Sorcinelli)• Monica Gagliardi (Global Ecommerce & Social Director OVS)• Francesca De Pascle (Brand Communication and Social Media Manager L’Oréal)• Massimo Fattoretto (CEO Fattoretto Srl)

Nelle precedenti edizioni, EcommerceDay ha riunito più di 150 relatori di successo, 3100 partecipanti (imprenditori, AD, manager, dirigenti e giornalisti) e oltre 4milioni di interazioni online e offline. L’ottava edizione di EcommerceDay è stata un grande successo, ma questa sarà la migliore di sempre!

Approfondimenti

Sito ufficiale Ecommerce day: https://www.ecommerceday.it/

Guide utili SEO per ecommerce: https://www.massimofattoretto.com/seo/ecommerce/

Ufficio Stampa Fattoretto srl

Agenzia SEO & Digital PRhttps://www.massimofattoretto.com/