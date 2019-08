Bentley Systems annuncia i finalisti del concorso Year in Infrastructure 2019

- EXTON, Pennsylvania, 7 agosto 2019 /PRNewswire/ -- Bentley Systems, Incorporated, leader mondiale nel settore dei servizi software e digital twins per la promozione della progettazione, della costruzione e delle operazioni infrastrutturali, ha annunciato ieri i finalisti del concorso Year in Infrastructure 2019. Questo concorso annuale rappresenta il riconoscimento dello straordinario lavoro svolto a livello internazionale dagli utenti delle soluzioni Bentley nella promozione di aspetti come progettazione, costruzione e operazioni infrastrutturali. I membri della giuria, composta da illustri esperti del settore divisi in 12 gruppi, hanno selezionato 54 finalisti tra le 571 candidature inviate da oltre 440 organizzazioni di più di 60 Paesi.

I finalisti del premio Year in Infrastructure 2019 per i progressi digitali nelle infrastrutture sono:

Modellazione delle costruzioni 4D

Ponti

Edifici e complessi infrastrutturali

Comunicazioni e servizi

Città digitali

Ingegneria geotecnica

Manifattura

Industria mineraria e ingegneria offshore

Produzione di energia

Project delivery

Ferrovie e trasporti

Reality modeling

Performance degli asset stradali e ferroviari

Strade e autostrade

Ingegneria strutturale

Utenze e prestazioni degli asset industriali

Impianti di trattamento acque e acque reflue

Reti idriche, fognarie e sistemi di drenaggio

I finalisti presenteranno i loro progetti ai loro pari, ai giurati, ai giurati, ai leader del settore e a più di 130 membri dei media nell'ambito dei forum sulle infrastrutture in occasione della conferenza Bentley's Year in Infrastructure 2019 Conference, che si terrà a Singapore, dal 21 al 24 ottobre di quest'anno, presso il Marina Bay Sands Expo and Conference Center..

Chris Barron, responsabile delle comunicazioni di Bentley Systems: "Siamo lieti di congratularci con i finalisti di quest'anno per l'eccellente lavoro svolto con la tecnologia Bentley e di offrire ai partecipanti alla conferenza l'opportunità di incontrarli e guardare le presentazioni dei loro progetti, che rappresentano eccezionali progressi nella digitalizzazione nelle infrastrutture".

Il tema della conferenza Year in Infrastructure 2019 è Progressi nella modellazione BIM tramite i digital twin. Il programma include:

