Ritorna la Serie A: attesa per il primo gol di Lukaku. In bilico il Milan a Udine

(Roma, 22 agosto 2019) - Juventus e Inter vinceranno senza problemi contro Parma e Lecce secondo oltre il 70% degli utenti Planetwin365. I bookies consigliano di prestare attenzione alle trasferte di Lazio e Milan

Roma, 22 agosto 2019 - Vacanze finite per la serie A che torna in campo per il via del campionato 2019/20. La Juventus, debuttante in trasferta, è incaricata di alzare il sipario sulla nuova stagione: la vittoria della squadra di Sarri contro il Parma vale 1,31 la posta in gioco. Il segno «X» vale invece 5,10 mentre un exploit inatteso degli emiliani pagherebbe 11,00 volte la scommessa. Uno scontro che dovrebbe, inoltre, vedere numerose reti: la possibilità di assistere a 3 o più gol è segnata a 1,65. Non ci sono grossi rischi nemmeno per il Napoli al suo esordio fuori casa: la quota vincente della squadra di Ancelotti è segnata in lavagna a 1,77 contro la Fiorentina. Il Gol (1,62) pare più probabile del No Gol (2,20) nonostante gli ultimi 4 scontri fra partenopei e toscani abbiano registrato quest’ultimo segno. La Roma del neo allenatore Fonseca sfiderà in casa il Genoa. I bookies la vedono favorita per la vittoria con una quota di 1,46, l’ipotesi pareggio è segnata a 4,05 mentre l’eventuale vittoria dei grifoni a 8,45. Sembrerebbero più sfidanti, secondo i bookies, le ripartenze di Lazio e Milan, entrambe in trasferta: i rossoneri sono dati come vincitori a 2,06 nella gara di Udine la cui vittoria è bancata a 3,88 da Planetwin365 mentre, invece, gli utenti si dividono fra 1 (25%) e X (29%). I biancocelesti si troveranno faccia a faccia con la Samp a Marassi: la loro probabilità di portare a casa l’incontro vale 2,30 volte la posta in gioco, la vittoria dei liguri, invece, 3,25. Interessante la quota per il gol di Fabio Quagliariella, capocannoniere della scorsa serie A, che è proposto in lavagna a 2,20. A chiudere questo primo turno di campionato sarà l’Inter, a cui spetta, almeno sulla carta, la partita più facile stando alle quote previste dai bookies e dagli utenti Planetwin365 decisi per l’1 nel 78% dei casi. I nerazzurri ospiteranno la neopromossa Lecce per una partenza che varrebbe tre punti data a 1,22; ad andare in rete potrebbe essere Lukaku con una quota di 1,70. Il neo acquisto di Conte è, inoltre, segnato in lavagna come primo marcatore a 3,75.

