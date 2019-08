Xinhua Silk Road: China's Hongqi vehicle sales skyrockets under new brand strategy

Di Maio: governo con basi solide non per vivacchiare o non durerà

Roma, 30 ago. (askanews) - "Siamo stati molto chiari. O siamo in grado di realizzare il nostro programma di governo votato da 11 milioni di italiani, oppure non si va avanti. Non facciamo nascere un governo per vivacchiare". Lo ha detto il leader del M5s, Luigi Di Maio, al termine della consultazione con il premier incaricato, Giuseppe Conte. Di Maio ha parlato di obiettivi imprescindibili, "o ...