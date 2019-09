Roborock Launches S5 Max, the Next Generation in Robot Vacuuming & Mopping

Hong Kong, Lam: non ho mai offerto le mie dimissioni a Pechino

Roma, 3 set. (askanews) - Dopo l'ennesimo sabato di protesta ad Hong Kong, la leader Carrie Lam ha detto di non aver mai offerto le proprie dimissioni al governo di Pechino, facendo chiarezza dopo la diffusione di una registrazione audio in cui si sente la stessa Lam affermare che se potesse lasciare lo farebbe. "Fin dall'inizio ad ora io non ho mai e poi mai offerto le mie dimissioni al governo ...