Le Fonti si estende al podcast e alla radio digitale e punta ai 10 milioni di spettatori in streaming

(Milano, 9 settembre 2019) - Il nuovo progetto di Le Fonti coniuga innovazione digitale e grandi firme del giornalismo italiano, grazie anche ad un network di partner d’eccezione.

Milano, 9 settembre 2019 – Le Fonti continua la propria espansione con un nuovo progetto editoriale rivolto al grande pubblico. La società milanese, con centri editoriali anche a Londra, Hong Kong, Dubai, New York, Singapore, Mumbai, si appresta a lanciare un nuovo progetto digitale che punta a consolidare ed ampliare la propria community di ascoltatori, con l’ambizioso obiettivo di 10 milioni di spettatori al giorno in streaming.

Forti dell’esperienza digitale con la propria live streaming television Le Fonti TV, che ha raggiunto numeri record in estate, il gruppo sta lavorando alla creazione di una radio digitale dedicata ai temi di economia e finanza, ma con rubriche periodiche dedicate anche a sport, automotive e cultura.

“La nostra capacità di creare contenuti di informazione, essenziali per coloro che quotidianamente si relazionano con le dinamiche dell’economia internazionale, ci pone davanti l’opportunità di offrire un nuovo servizio ad una community sempre più ampia. La radio digitale è una realtà e come gruppo televisivo all’avanguardia nella ricerca tecnologica, siamo ben a conoscenza di come i contenuti audio cresceranno sempre di più, spinti anche dai nuovi device come Alexa, ApplePods e Chromecast, e da servizi che fanno parte della vita di tutti come Spotify, Soundcloud, AppleMusic, solo per citarne alcuni”, dichiara il Presidente di Le Fonti, Guido Giommi.

Il progetto radiofonico, che prenderà vita nelle prossime settimane, non si limiterà alla parte digitale, ma sono avanzate le trattative con alcuni importanti partner radiofonici per portare alcuni dei contenuti originali di Le Fonti anche sulla radio tradizionale. L’obiettivo è quello di costruire un circuito ad alto valore aggiunto in grado di raggiungere fino a 10 milioni di ascoltatori nel giorno medio, aggiungendo quindi un nuovo tassello di valore per la comunicazione pubblicitaria dei propri clienti.

Ancora sotto stretto riserbo i nomi dei partner coinvolti nell’iniziativa e i contenuti che verranno veicolati sulle radio tradizionali, ma il Presidente Guido Giommi si sbilancia: “ai nostri format originali prodotti per la televisione, se ne aggiungeranno di nuovi grazie anche a nuove collaborazioni con importanti e note firme del giornalismo italiano. La nostra capacità di innovare e di essere motori di una vera innovazione digitale nel mondo dell’editoria, fa di Le Fonti un polo attrattivo per i talenti del giornalismo che si rendono conto che “l’ancien regime” dell’editoria non può durare a lungo. I modelli ad oggi adottati dagli editori tradizionali è in grave difficoltà proprio per la miopia a cambiare i propri paradigmi ed adattarsi allo stile di vita delle persone ed nuovo approccio al consumo dei media.”

Questo nuovo progetto è solo l’ultimo di una società in grande e veloce sviluppo che grazie alle recenti acquisizioni, le proprie attività dirette e un network di importanti partner internazionali, è in grado di agevolare il business e le opportunità di visibilità dei propri clienti. Tra le nuove attività in procinto di essere lanciate o appena lanciate ricordiamo infatti la collaborazione con l’AC Milan, per avvicinare sempre di più il mondo degli studi legali al calcio offrendo reali opportunità di business networking, l’estensione del palinsesto televisivo con la parte in lingua inglese, che a breve diventerà un vero e proprio canale dedicato, e l’acquisizione del noto portale economico Trend Online, che dopo l’entrata nel gruppo ha raggiunto nuovi importanti traguardi di traffico e di audience.

Le Fonti è una realtà consolidata che non si adagia sugli allori dei propri successi, ma che è alla continua ricerca di nuove frontiere dell’innovazione agendo da vero pioniere dell’evoluzione digitale.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

