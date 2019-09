Come depurare il fegato con gli estratti vegetali

(Dogana (RSM), 12 Settembre 2019) - Dogana (RSM), 12 Settembre 2019 - Il fegato svolge funzioni cruciali per l’organismo. Interviene nella gestione dei grassi, nella produzione di componenti indispensabili per il buon funzionamento del sistema immunitario e per la coagulazione del sangue, nell'accumulo di riserve di grassi e zuccheri; è inoltre fondamentale per la depurazione del sangue e per il metabolismo.

Il suo corretto funzionamento è indissolubilmente legato al benessere dell’individuo, e influenza l’efficienza di tutti gli altri organi. Di tanto in tanto è quindi consigliabile seguire un programma detox per espellere le tossine accumulate nei tessuti e ritrovare energia e vitalità.

La depurazione del fegato è particolarmente consigliata in caso di stanchezza cronica, frequenti mal di testa, difficoltà digestive, alitosi, pelle o capelli grassi. Questi infatti sono tutti i segnali di possibile fegato intossicato e ipo-funzionante.

Macome depurare il fegato? Non c’è bisogno di medicinali, vi sono rimedi naturali che consentono di eliminare le tossine in eccesso. Il più conosciuto è quello dell’acqua calda con il limone: pare che berla la mattina favorisca l’eliminazione delle scorie e migliori la funzionalità epatica. Tuttavia gli effetti non sono stati accertati. Risultati piuttosto evidenti si hanno invece modificando la dieta. Per disintossicare il fegato andrebbero consumati aglio, cicoria, carciofi e cereali integrali. Sono invece da evitare alcol, grassi animali, zuccheri e grassi saturi.

Altra soluzione è ricorrere alle erbe con specifica azione su questo organo, come Carciofo, Fillanto, Cardo mariano, Fumaria e foglie di Olivo. Svolgono azione antiossidante, hanno effetto detossicante e ottimizzano la funzionalità epatica.

Queste piante costituiscono alcuni degli ingredienti di Epasal Salugeaintegratore 100% naturale per la depurazione del fegato e di tutto l’organismo. Epasal può risultare utile anche in caso di renella biliare, sindrome metabolica e steatosi epatica (fegato grasso).

Salugea è tra i principali produttori di integratori alimentari 100% naturali. Sfruttando innovazione scientifica e tradizione erboristica, propone preparati naturali ottenuti combinando diversi estratti vegetali sinergici.

Gli integratori Salugea sono realizzati con estratti secchi di piante ad alta titolazione e capsule vegetali, e sono privi di conservanti, coloranti, additivi chimici e sostanze di origine sintetica. Forniscono un sostegno in ogni fase della vita e aiutano a prevenire inestetismi e fronteggiare situazione di vario genere, tra cui colesterolo alto, disturbi del sonno e quelli legati alla menopausa.

Particolarmente attenta alla qualità dei prodotti e al benessere dei clienti, l’azienda seleziona con attenzione sia le materie prime impiegate che i materiali per il confezionamento degli integratori. Utilizza solo flaconi di vetro scuro di grado farmaceutico, che a differenza della plastica non rilascia sostanze interferenti con l’organismo. Il sigillo di sicurezza riutilizzabile, presente sotto il tappo, consente di preservare la qualità e l’efficacia dei preparati, anche dopo la prima apertura.

L’azienda promuove uno stile di vita sano e mirato al benessere psico-fisico. Sul blog sono presenti approfondimenti relativi ad alimentazione, osteoporosi, stress, menopausa età e sintomi. L’utente ha inoltre accesso a guide, redatte da naturopati, che spiegano come contenere il colesterolo senza farmaci, riequilibrare gli ormoni in menopausa e combattere gli inestetismi della cellulite con rimedi naturali. Iscrivendosi al blog, è possibile scaricare gratuitamente numerosi e-book.

