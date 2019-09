Ferramenta 2.0, il mondo del fai da te sceglie l’e-commerce: l’esperienza di Toolmarket

(Campi Salentina LE 13 Settembre 2019) - Campi Salentina (LE), 13 Settembre 2019 – L’e-commerce ha rivoluzionato il modo di fare shopping, questo nuovo approccio al mercato degli acquisti ha coinvolto sempre più anche professionisti ed hobbisti che scelgono di affidarsi ad internet per gli articoli di ferramenta, materiali elettrici e oggettistica per bricolage.

Molti negozi stanno scegliendo di affiancare la loro vendita al dettaglio al mercato online, costruendo un proprio sito web di e-commerce. Questa è un’opzione sempre più in voga nata anche dall’esigenza di venire incontro alle tempistiche sempre più frenetiche degli acquirenti. Ed è la scelta che ha fatto anche Toolmarket (www.toolmarket.it), la piattaforma on-line di proprietà dell'AziendaTaurino Mario Sas, con alle spalle una storia di oltre settant’anni di attività nel mondo della ferramenta e materiali elettrici. Attualmente è una realtà ben consolidata, sviluppata in un terreno di 6000 metri quadri, una forza lavoro di 9 persone ed un magazzino che conta più di 16.000 referenze.

Quali sono le motivazioni che portano i compratori a scegliere di acquistare online è un punto oggetto di analisi sociologica in questo periodo di mezzo nel passaggio definitivo dal negozio fisico a quello virtuale. Sicuramente la possibilità di consultare un ampio ed aggiornato catalogo di prodotti e ordinare comodamente da casa o dall’ufficio, senza doversi spostare, combattere con il traffico e la mancanza di parcheggio ed evitando così le code alle casse, che potrebbero occupare tutta la domenica pomeriggio, è la maggiore. Ma anche la selezione di oggetti molto più ricca sul web anziché nel negozio, dove sono disponibili per visione solo un numero limitato di campioni, è un punto vincente. Le consegne sono diventate sempre più rapide ed economiche – spesso addirittura gratis sopra una soglia minima di acquisto – e i pagamenti risultano essere sicuri. L’acquirente dopo aver visionato l’intero catalogo disponibile sul sito di Toolmarket può selezionare l’oggetto di interesse e leggere la scheda tecnica fornita fedelmente dalla casa di produzione. Anche le diverse modalità di pagamento nascono per conciliare le esigenze di tutti, sia gli internet addicted – grazie alla modalità di pagamento con PayPal e accredito bancario – che coloro i quali scelgono di pagare solo a merce ricevuta, grazie al contrassegno. Le spedizioni vengono effettuate in tutta Italia. Ogni prodotto acquistato è coperto da garanzia di 24 mesi per i difetti di conformazione, basterà avvisare via mail Toolmarket per poter accedere al diritto di sostituzione o recesso della referenza. Su determinati oggetti e in diversi momenti dell’anno verranno applicate delle offerte speciali, sempre visibili sul loro sito, il che renderà ancora più competitivo il già ottimo rapporto tra qualità e prezzo del catalogo a disposizione.

Quello del mercato online dei negozi di ferramenta è un trend così in espansione che nei prossimi giorni si terrà la quinta edizione di Hardware Forum, la fiera italiana dedicata al mondo della ferramenta, il 25 e 26 settembre prossimo presso il MI.Co di Milano. Fieramilanocity, nasce per offrire una visione a tutto tondo del mercato dei prodotti di ferramenta, utensileria, colore, giardinaggio, sicurezza, antinfortunistica, edilizia ed elettrico. Le edizioni negli anni hanno visto sempre più partecipanti, sintomo questo dell’interesse sempre crescente verso il connubio fra vendita online e ferramenta.

Per essere al passo con i tempi e usufruire della qualità storica di settant’anni di attività consolidata e di professionalità tramandata di padre in figlio per quattro generazioni, la scelta di ricorrere all’uso di internet per la famiglia Taurino è stata naturale. La connessione dati, gli smartphone e i computer fanno parte delle nostre vite in maniera totalizzante, ricorrere al loro e-commerce per soddisfare le esigenze di hobbistica o le necessità di attrezzature da utilizzare a lavoro, con l’antinfortunistica, o in casa e giardino con la ferramenta, è un’occasione per conciliare qualità, tradizione e immediatezza contemporanea.

INFO E DETTAGLI

ToolMarket è la piattaforma on-line di proprietà dell'azienda Taurino Mario Sas, maggiori informazioni sono reperibili al sito web www.toolmarket.it