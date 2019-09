Life Learning svela i 10 corsi online più richiesti per trovare lavoro in Italia

(Milano 16 Settembre 2019) - Milano 16 Settembre 2019 - Life Learning ha svolto un’analisi sul trend della formazione per stilare la classifica delle maggiori aree di interesse in ambito formazione professionale.

Un’area che mostra un alto grado di interesse è il settore della contabilità. Corsi in corporate finance fino a master chiesti permettono interfacciarsi con il mondo del lavoro grazie a un panorama di competenze più ampio, che equivale alla possibilità di avere accesso a una maggiore offerta professionale.

Sono ritenute molto interessanti anche le risorse formative in ambito “digital e marketing”. In particolare, parliamo dei corsi di e-commerce management e growth hacking.

La prima risorsa permette di scoprire e approfondire le dinamiche di uno store digitale, con focus sull'aspetto gestionale di un negozio online; la seconda, invece, sviluppa le strategie di crescita aziendale, permettendo allo studente di acquisire le competenze necessarie per scalare un business o una startup.

Nel medesimo settore, al terzo posto della classifica troviamo i corsi dedicati all'utilizzo di Facebook ed Instagram per un business.

Questa tipologia di percorso formativo consente, infatti, di apprendere le basi dell'advertising e le strategie più efficaci per la realizzazione di un piano marketing di successo legato alla piattaforma.

Rimanendo in ambito aziendale, un corso ampiamente richiesto dagli studenti è quello di counseling.

La figura del consulente è in forte crescita: le dinamiche tra dipendenti all'interno di una realtà strutturata, come nel caso delle multinazionali o grandi imprese, possono complicarsi, causando un rallentamento operativo, ed è necessaria una professionalità formata per gestire queste situazioni. Il consulente aziendale è colui che ricompone il puzzle, costruendo un ecosistema che sia funzionale per l'imprenditore e condiviso positivamente dai suoi collaboratori.

Anche la formazione in ambito project management è molto ricercata. La capacità di creare flussi di progetti, gestire team e analizzare i risultati è una competenza la cui richiesta è aumentata negli ultimi anni. E questa competenza può essere sviluppata a partire da un corso.

Un altro dei programmi di formazione più richiesti nell’ultimo periodo è dedicato all'apprendimento della LIS, la lingua italiana dei segni. Si tratta di una skill in grado di ampliare notevolmente i propri sbocchi professionali.

Infine, troviamo un’elevata richiesta per corsi sulle investigazioni digitali e una domanda per percorsi formativi sull'analisi dati. Entrambi spaziano tra diversi settori, toccando sia la sfera della privacy che concetti più legati al marketing, come ad esempio quelli di big data e data mining.

Aziende e privati: la formazione richiesta ad ogni livello

“Questi dati sono basati sulle richieste che riceviamo e che provengono per il 60% dal B2C e per il 40% dal B2B” spiega Rodrigo Di Lauro.

INFO E DETTAGLI:

Life Learningè un gruppo di edutech, con oltre 500.000 corsisti, che offre oltre 2.500 corsi formativi certificati. È l'unica realtà italiana che si occupa di formazione digitale ad avere ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 da Lloyd's Register per “Progettazione ed Erogazione di Master di Alta Formazione Online”

