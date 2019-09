Colorcon Launches $50 Million Venture Capital Fund

E45

Mezzo a fuoco, disagi e asfalto da rifare

Autoarticolato in fiamme sulla 45, a Verghereto: disagi e asfalto da rifare. E' successo oggi, martedì 17 settembre. Sul posto vigili del fuoco di Arezzo, Bagno di Romagna e volontari di Sansepolcro. Conseguenze per la circolazione con temporanea chiusura della sud. L’incendio ha danneggiato l’asfalto per alcune centinaia di metri, rendendo necessari lavori di riasfaltatura. Interventi urgenti ...