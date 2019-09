Inaugurazione della nuova Sede Spartivento Group SRL

(Roma, 26/09/2019) - Roma, 26/09/2019 - Terminata l’esposizione al salone nautico di Genova, che ha accolto migliaia di visitatori nel suo stand, Spartivento stupisce ancora con l’apertura nel pieno centro di Roma, in via Calabria n.11, del suo quartier generale.

Spartivento è una delle società leader nel panorama velistico italiano ed europeo per quanto riguarda il noleggio di barche a vela e catamarani e lo yacht management, ma è anche dealer ufficiale di marchi prestigiosi come Beneteau, Lagoon, Power Boats e molti altri.

L’inaugurazione della nuova sede di Spartivento è il 26 settembre alle ore 19.

Partire per un bellissimo viaggio in barca a vela è un’esperienza a cui nessuno dovrebbe rinunciare almeno una volta nella vita. Passare intere giornate di puro relax immersi nella natura e con la voglia di esplorare insenature, arcipelaghi e le più belle spiagge del mondo da una prospettiva privilegiata e diversa, è qualcosa di incredibile.

Spartivento è la più grande flotta del sud Italia ed è la scelta perfetta per chi vuole vivere un periodo di relax in barca, approfittando di una vasta scelta di imbarcazioni.

La flotta è composta al momento da oltre 54 imbarcazioni (35 monoscafi e 19 catamarani) e, secondo le parole del fondatore Stefano Pizzi, entro l’estate del 2020 si raggiungeranno le 75 imbarcazioni. Il 90% della flotta è di proprietà diretta della società e l’età media delle imbarcazioni è di circa 2 anni.

Spartivento: le basi e le destinazioni

Diversi sono i porti a disposizione della flotta Spartivento, come Marina di Portorosa, Capo d’Orlando, Salerno, Trapani e Tropea. Partendo da queste basi strategiche, sarà possibile raggiungere mete stupende come: le Isole Eolie da Portorosa o Tropea, Isole Egadi da Trapani, la Costiera Amalfitana e Isole Pontine da Salerno.

Proprio Marina di Portorosa, ultimo acquisto del gruppo, resta la base principale e strategica per una vacanza alle Isole Eolie. Da diverso tempo è possibile anche prenotare un catamarano per i Caraibi partendo dal nuovo Yacht Club di Grenada.

Spartivento e lo Yacht management

La società prevede, fra i suoi servizi, anche lo yacht management (o programma di gestione) dove il proprietario dell’imbarcazione e la compagnia di noleggio possono accordarsi per fare in modo che la compagnia di noleggio offra la barca in affitto stagionalmente a terzi clienti, gestendo tutti gli aspetti economici e la manutenzione dell’imbarcazione e condividendo i profitti con il proprietario della barca.

Questa nuova tipologia di gestione darà l’opportunità di ridurre l’investimento e i costi di mantenimento della barca, ottenendo anche dei guadagni. Ovviamente il proprietario rimane in pieno diritto di scegliere quando utilizzare la barca per i propri viaggi.

L’appuntamento all’inaugurazione in via Calabria 11 a Roma di questa sera permetterà di conoscere il team di Spartivento per organizzare la prossima vacanza da sogno o per parlare di investimenti intelligenti.

Per informazioni:

Spartivento Group Srl fonda la propria mission sul mettere il velista e la sua famiglia nelle migliori condizioni possibili per il viaggio in barca, senza ridurre nessuno standard qualitativo, ma permettendo a tutti gli appassionati di fare esperienze da sogno.

Telefono: +39 06 9762 8732

e-mail:info@spartivento.it