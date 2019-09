BPER Leasing al Salone Nautico di Genova, un Premio alla fedeltà

(26 settembre 2019) - Al 59° Salone Nautico, che ha chiuso i battenti a Genova nei giorni scorsi, BPER Leasing ha ricevuto il Premio fedeltà per la presenza ininterrotta negli ultimi dieci anni alla prestigiosa kermesse.

Nel corso della serata di gala che ha fatto da cornice alla manifestazione, Marco Pais, Specialist per il leasing nautico di BPER Leasing, ha ricevuto il riconoscimento dalla madrina della serata, l’attrice e presentatrice Cristiana Capotondi.

“Questa targa – ha commentato Pais – ci rende particolarmente orgogliosi perché testimonia l’importanza che conferiamo a un settore – quello nautico – in cui ci siamo fortemente specializzati, scegliendo di essere sempre presenti a una delle vetrine più importanti a livello internazionale. Condivido il Premio con i colleghi della mia società e della rete bancaria che ogni giorno lavora insieme a me per offrire la migliore consulenza ai nostri clienti”.

BPER Leasing, società del Gruppo BPER con un’esperienza di oltre quarant’anni in tutti i settori del leasing, ha partecipato al Salone Nautico con un proprio stand, proponendosi come interlocutore di rilievo per le aziende, per i privati, per tutti i professionisti e amanti della nautica, in cui vanta un ruolo di assoluto rilievo nel comparto del leasing da diporto: nell’ultimo anno ha stipulato 93 contratti per 89 milioni di euro.

Riferimenti:

Twitter: @GruppoBPER_PR

Sito: www.bper.it