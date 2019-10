Snaitech Sustainability Week, in crescita il Gruppo: fatturato di 894,8 milioni di euro

(Milano, 01 ottobre 2019) - Milano, 01 ottobre 2019 - Sotto il profilo economico, il 2018 è stato un anno importantissimo per Snaitech come dimostra l’operazione attraverso la quale Snaitech è confluita nell'universo Playtech: «L'interesse ricevuto da un operatore quotato alla Borsa di Londra e direttamente presente in 17 Paesi nel mondo è un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e dei risultati che tutti noi abbiamo saputo cogliere, primo tra tutti il ritorno all’utile dopo molti anni. Con l’ingresso in questo grande Gruppo abbiamo rafforzato la nostra competitività internazionale e la nostra posizione ai vertici del settore in Italia.» Nel 2018, con un fatturato di 894,8 milioni di euro, Snaitech è il secondo operatore sul mercato italiano nelle scommesse retail (con una quota di mercato calcolata sulla spesa netta del 19%), nel settore degli apparecchi da intrattenimento (15%) e nel settore online, nel quale il Gruppo fa registrare una crescita del 27% rispetto al 2017.

Snaitech Sustainability Week, l'Ippodromo Snai San Siro centro di cultura: al Progetto Scuola hanno partecipato tremila bambini in due stagioni

Il tema della responsabilità tocca da vicino anche gli ippodromi, la cui valorizzazione è ormai uno dei cardini delle strategie Snaitech. Non più solo impianti sportivi, ma veri e propri spazi di aggregazione e intrattenimento, nel corso del 2018 i tre ippodromi del Gruppo (San Siro, La Maura e Sesana) hanno aperto le loro porte a numerose iniziative culturali, di intrattenimento e di carattere solidale, come la cerimonia di apertura Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia, ospitata dal Sesana di Montecatini Terme. Esempio emblematico è l'Ippodromo Snai San Siro, che grazie al piano di rilancio e valorizzazione lanciato da Snaitech ha registrato oltre 500mila visitatori in tre stagioni. Nel 2018 questo impianto è anche entrato a far parte dei luoghi da scoprire del FAI (Fondo Ambiente Italiano): in occasione delle Giornate FAI di Primavera, ha aperto gratuitamente le sue porte per svelare, attraverso le visite guidate, luoghi normalmente non accessibili al pubblico. A proposito di visite, da due anni all'Ippodromo Snai San Siro è attivo il Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che prevede l’organizzazione di gite per le scuole elementari e medie con un percorso a tappe per visitare le aree più affascinanti dell’Ippodromo (Parco Botanico, scuderie con i cavalli, area del Cavallo di Leonardo). Un’esperienza ludo-didattica che in 2 stagioni ha registrato la partecipazione di più di 3.000 bambini. Nel 2018, inoltre, sono state poste le basi per il progetto che quest'anno ha celebrato il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, attraverso la valorizzazione del monumentale Cavallo ospitato dall'Ippodromo Snai San Siro e realizzato sui disegni del genio fiorentino. L’iniziativa, tuttora in corso, ha dato all’Ippodromo e al Cavallo visibilità nazionale, ricevendo il patrocinio del MiBAC e del Comune di Milano.

