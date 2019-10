Vivere felici con l’acufene si può: ecco come

(Roma, 7 Ottobre 2019) - L’acufene è un fastidio molto diffuso e, talvolta, sottovalutato. Partendo dal presupposto che si tratta di un disturbo molto soggettivo, non vi è dubbio che sia fonte di disagio per chi ne soffre. Trascurarlo non è una buona idea, specie se si considera che, nel lungo periodo, può accompagnarsi a una perdita più o meno consistente dell’udito. Ma la buona notizia c’è: scegliendo il trattamento giusto è possibile ridurlo notevolmente e migliorare così la qualità di vita. La tecnologia Audibel può aiutarti ad alleviare l’acufenee a ritrovare il comfort uditivo che desideri.

Ronzii, fischi e altri suoni indesiderati: cos’è l’acufene e quanto è diffuso

Anche noto come fischio alle orecchie o tinnito, l’acufene è una sensazione spiacevole che causa la percezione di un suono non presente nell’ambiente esterno. Questo rumore è variamente descritto come fischio, ronzio, sibilo o cinguettio e può colpire solo un orecchio o entrambi. A soffrire di questo disturbo, in forma più o meno lieve, sono ben nove milioni di italiani e nel 30% dei casi l’acufene comporta una perdita dell’udito.

Risulta evidente, quindi, l’importanza di rivolgersi a uno specialista appena si notano i primi sintomi, per identificare l’origine e la gravità del problema. È bene sottolineare che, talvolta, l’acufene è di natura passeggera e può essere scatenato dalla semplice esposizione a suoni molto forti, tali da creare un trauma acustico momentaneo. Se i sintomi si protraggono, però, divengono spia di un disturbo più serio che può derivare da una molteplicità di fattori: tra i più frequenti, la graduale perdita dell’udito legata all’invecchiamento (presbiacusia) e i problemi di salute dell’orecchio dovuti a infiammazioni, infezioni, otite o patologie insidiose come la sindrome di Ménière. Anche l’assunzione di particolari farmaci e le malattie di tipo cardiovascolare o di altra natura possono influire sulla qualità dell’udito, da cui l’importanza della prevenzione: non solo movimento e sana alimentazione, ma anche riduzione dello stress, perché anche quest’ultimo può peggiorare l’acufene.

I vantaggi della terapia del suono e della tecnologia Audibel

Al giorno d’oggi non esiste una cura definitiva e universalmente valida per l’acufene. Ciò non esclude, comunque, la possibilità di intervenire in maniera efficace per alleviarne i sintomi. In base alla gravità del disturbo è necessario adottare un approccio specifico. In alternativa alla prescrizione di farmaci o alla chirurgia, è possibile trattare i problemi dell’udito anche con la terapia del suono: un metodo non invasivo basato sull’esposizione selettiva a suoni aggiuntivi, per aiutare il cervello a riclassificare il rumore nell’orecchio e a ritrovare il comfort perduto.

Gli apparecchi acustici Audibelsono dotati di tecnologia multiflex tinnitus, grazie alla quale è possibile creare uno stimolo sonoro personalizzato e gestibile in maniera autonoma. Da oltre cinquant’anni, Audibel offre prodotti innovativi e soluzioni all’avanguardia nel campo delle tecnologie per l’udito. Gli apparecchi sono studiati per realizzare il massimo comfort di ascolto anche negli ambienti rumorosi e sono sviluppati sulla base di test e controlli accurati.

Come prenotare la visita e il test dell’udito

Rivolgersi a un centro specializzato consente di verificare il livello di gravità del proprio acufene e trovare la soluzione giusta per ottenere la migliore qualità del suono in tutti gli ambienti. Le audioprotesi di ultima generazione sono in grado di offrire un’elaborazione rapida e regolazioni più semplici per adattarsi a ogni situazione.

Un altro aspetto importante riguarda l’ingombro e l’estetica dell’apparecchio che deve risultare il più possibile invisibile e discreto. L’apparecchio acustico viene calibrato anche in base allo stile di vita e agli ambienti di ascolto che la persona si trova a gestire ogni giorno: molto spesso, ad esempio, chi soffre di acufene lamenta una difficoltà a seguire i dialoghi di un film o a seguire una conversazione in un ambiente affollato.

Per capire meglio quali sono le tue esigenze e qual è l’apparecchio acustico migliore per te, prenota un appuntamentopresso un centro acustico Audibel: potrai sottoporti a una visita gratuita e, con l’aiuto degli audioprotesisti, individuare la soluzione più adatta.

Se lo desideri puoi effettuare un primo test dell’udito onlinee successivamente un controllo più accurato presso uno degli 80 centri acustici e 200 punti di assistenza Audibel. Prenotando la tua visita, potrai usufruire di una prova gratuita di 30 giorni per testare le caratteristiche dell’apparecchio e capire se funziona e se fa davvero al caso tuo.

