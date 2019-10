Qual è il tavolo salvaspazio ideale? La guida all’acquisto dei tavoli trasformabili LG Lesmo

(Lesmo - MB, 8 ottobre 2019) - Lesmo (MB), 8 ottobre 2019 - La gestione degli spazi, negli appartamenti moderni, vincola la progettazione dell’arredo ed ha condotto allo sviluppo di mobili salvaspazio, trend in crescita da ormai molti anni. In quanto a portato innovativo, qualità e personalizzazione, l’offerta è assai eterogenea in questo segmento di mercato. LG Lesmo ha conquistato i suoi clienti perché, a dispetto di tante altre imprese, opera da oltre 30 anni nel settore dell’arredamento trasformabile e propone prodotti made in Italy, espressione di artigianato di qualità, del tutto personalizzabili.

L’azienda brianzola offre una proposta per l’arredo costituita da soluzioni intelligenti che permettono di guadagnare spazio. Il cliente può acquistare tavoli allungabili fino a 16 posti, consolle allungabile, sedie pieghevoli, tavoli trasformabili, tavoli a scomparsa. Ci sono, ad esempio, le incredibili sedie Duplex che si sdoppiano e il funzionale Fold'n'Flip, il quadro che si trasforma in appendiabiti.

Ogni progetto è diverso, ogni cliente ha esigenze specifiche. E LG Lesmo lo sa bene, permette infatti di personalizzare, in merito a molteplici dettagli, le sue creazioni. Il cliente può sbizzarrirsi tra le oltre 120.000 combinazioni disponibili.

Tavoli allungabili e mobili salvaspazio: l’acquisto del tavolo salvaspazio LG Lesmo adatto al proprio arredamento

Con un’offerta così completa e ricca di alternative, come selezionare il tavolo adatto alle proprie esigenze? Prendiamo in esame l’eventualità dell’inserimento del tavolo in un ambiente già esistente.

La prima domanda da porsi è: dove andrà collocato il tavolo? Abbiamo vari scenari, il primo, e forse il più frequente, è al centro della stanza. In questo caso va stabilito quante persone vengono ospitate: se vanno da sei a otto, la soluzione più efficace è il tavolo alto a rotazione, mentre nel range 10-12 persone sono pertinenti i modelli di tavolo allungabile AXM, AXQ, AXL.

Se gli ospiti sono più numerosi e si raggiunge l’intervallo 14-16 persone, i modelli di tavolo allungabile in grado di soddisfare le necessità del cliente sono AXM PLUS, AXL PLUS. Qualora invece si superino le 16 persone, ci sono due opzioni: il modello AXXL PLUS e prodotti creati su misura.

L’altra frequente eventualità riguarda il posizionamento del tavolo davanti al divano, come per il contesto precedente è decisivo il numero di persone ospitate. Per 6-8 persone, è sufficiente il tavolo a rotazione. Da 8 a 10, la migliore soluzione è il tavolo a libro, e da 12 a 16 persone ci viene in aiuto il tavolo estendibile.

Per illustrare le qualità dei suoi prodotti, LG Lesmo ha pubblicato interessanti video in cui sono mostrate all’opera le creazioni, come ad esempio quelli dedicati a sedie pieghevoli salvaspazio, sedie a scomparsa Duplex, tavolo allungabile estensibile, tavolo trasformabile a libro e tavolo consolle allungabile.

