SNAI – Serie A: effetto Gattuso, riscatto Napoli a 1,30Fiorentina-Inter, il ritorno del «2» si gioca a 2,10

(Milano, 13 dicembre 2019) - L'arrivo del nuovo tecnico fa planare la quota per il ritorno al successo degli azzurri, stra-favoriti nella gara del San Paolo – A Firenze Conte troverà una Viola alla disperata ricerca di punti dopo quattro ko: si punta a 3,50 sia sul segno «1» che sul pareggio.

Milano, 13 dicembre 2019 - C'è sicuramente lo zampino di Gennaro Gattuso nella quota assegnata dagli analisti SNAI alla vittoria del Napoli sul Parma, nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A. La carica del tecnico calabrese, appena subentrato ad Ancelotti, ha contribuito a portare fino a 1,30 la valutazione sul successo degli azzurri, che probabilmente sarebbero sì stati favoriti, ma magari meno nettamente, considerato che in campionato non vincono da otto partite. Dunque, buona la prima per Ringhio dicono i trader, che invece fanno salire a 5,50 il pareggio e a 9,50 il blitz degli emiliani al San Paolo. Il nuovo tecnico del Napoli è intenzionato a cambiare modulo, optando per un più spregiudicato 4-3-3, al quale è particolarmente votato. In termini di quote la svolta offensiva si traduce in una più alta probabilità di Over, ossia di una partita con almeno tre reti complessive, opzione da 1,50 sul tabellone scommesse.

La coppia LuLa a quota gol – Delicato l'impegno dell'Inter, che ritorna a giocare in campionato dopo la bruciante eliminazione in Champions. Sulla strada dei nerazzurri, al Franchi, una Fiorentina affamata di punti dopo quattro ko consecutivi. Una partita che ultimamente ha sempre creato problemi all'Inter, che in casa viola non vince dal 2014. Il ritorno del «2» è valutato 2,10 su SNAI. A 3,50 si punta sia sul guizzo dei viola, sia sul pareggio. Conte punterà ancora sulla coppia Lukaku-Lautaro in attacco: entrambi sono a 2,25 nelle scommesse sui marcatori dell'incontro, mentre la Fiorentina risponde con la coppia Chiesa-Vlahovic, data a 4,00.

Juve in agguato - Se l'Inter cicca anche in campionato la Juventus è pronta ad approfittarne nella gara interna contro l'Udinese, dove gioca con largo favore nelle quote: vittoria a 1,23, pari a 6,00, colpo friulano a 13. Chiude la 16ª giornata, lunedì sera, la sfida in zona Champions Cagliari-Lazio: avanti la squadra di Inzaghi a 1,85, segno «X» a 4,00 e sardi a 3,90.

