Intelligenza emotivaDa oggi disponibile uno strumento scientifico per l’automisurazione

(Milano, 13 dicembre 2019) - Milano, 13 dicembre 2019 - Dalla collaborazione tra Interago Academy e CRSLaghi - Centro Ricerche e Studi dei Laghi, è nato uno strumento gratuito per misurare online, attraverso un semplice link, il proprio livello di Intelligenza Emotiva.

L’Intelligenza Emotiva è una delle soft skill più importanti e ricercate nell’attuale mercato del lavoro: chi la possiede infatti sa riconoscere le proprie e altrui Emozioni e sa come gestirle in base al contesto in cui si trova, creando un clima collaborativo e riducendo sensibilmente i conflitti attorno a sé.

Il tool, destinato al grande pubblico, è un questionario – caratterizzato da domande chiare e accessibili – realizzato da ricercatori scientifici specializzati nell’ambito delle Scienze Umane e permette all’utente di ottenere un report completo sul proprio livello di Intelligenza Emotiva, senza fornire i propri dati sensibili.

Il tool è raggiungibile all’indirizzohttps://emotionalitest.it/

Il questionario, parte di una ricerca scientifica di più ampio raggio condotta da Interago Academy e CRSLaghi, ha l’obiettivo di fornire una fotografia del livello medio di Intelligenza Emotiva degli Italiani. Le risposte ottenute dalla compilazione dei questionari saranno quindi aggregate in forma anonima e inserite all’interno della ricerca scientifica, che si completerà nel 2020.

Lo studio, avviato nei mesi scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul territorio nazionale, che hanno deciso di condividere con il gruppo di ricerca i propri dati riguardo la spesa e la tipologia di investimenti in formazione per sviluppare le competenze di Intelligenza Emotiva del proprio personale.

Il questionario è aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di compilarlo al linkhttps://emotionalitest.it/potranno subito scaricare un report individuale e anonimo in formato PDF che indica il proprio livello di Intelligenza Emotiva, misurando:

• l’abilità di valutare le proprie Emozioni

• l’abilità di valutare le Emozioni degli altri

• l’abilità di regolare le proprie Emozioni

• l’abilità di regolare le Emozioni degli altri

• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni

Inoltre sarà possibile richiedere, sempre gratuitamente, copia della ricerca scientifica che ha coinvolto le aziende e prenotare la ricerca completa che sarà presentata al mondo scientifico nel 2020, inviando una email a teamricerca@interagoacademy.it

Info e Dettagli:

Interago Academy - Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi individuali, di gruppo, per scuole e aziende nell’ambito della Psicologia Relazionale, ed è inoltre partner di progetto di diverse Ricerche Scientifiche. Il comitato scientifico, dall’esperienza pluridecennale, si compone di psicologi, psicoterapeuti, terapisti EMDR, Trainer, Coach, emotusologi e consulenti in comunicazione relazionale.

www.interagoacademy.it Ufficio stampa: Michela Mari 338 8634822 m.mari@interagoacademy.it

CRSLaghi - Centro di ricerca iscritto all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR, Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0. Si occupa di ricerca multidisciplinare prevalentemente in ambito Industria 4.0 e di formazione post universitaria attraverso sette Dipartimenti; DEHUMANA è quello attivo nelle macro-aree delle Scienze Umane applicabili tra le altre, alle dinamiche psicologiche dell’organizzazione aziendale, all’analisi del miglioramento dei processi produttivi e dei sistemi di talent retention. www.crslaghi.net