A Milano con lo sponsor Caffè Borbone

(Milano, 16 dicembre 2019) - Luci di Natale in via Torino per una “Magica Emozione”

Milano, 16 dicembre 2019 - Cinquecento metri di luminarie, 60 soggetti fra enormi chicchi di caffè di luce e quasi 5mila led bianchi e blu. È la “Magica emozione” del Natale, a Milano, dei fasci di luce che percorrono la centrale via Torino grazie allo sponsor Caffè Borbone. I chicchi di caffè sono impreziositi dalla corona – caratteristica immagine del marchio Borbone - alternanti allo slogan “Magica emozione”.

“La magia del Natale rivive nella magica emozione del caffè – dichiara Massimo Renda, presidente operativo e fondatore del marchio Caffè Borbone - Siamo continuamente alla ricerca di emozioni forti e uniche che regaliamo ai consumatori con la raffinatezza e il gusto delle nostre miscele ispirate alla tradizione del caffè napoletano. La nostra mission aziendale ci spinge a trasmettere ai consumatori emozioni altrettanto magiche anche con l’impatto emotivo che si può trasmettere con le luminarie natalizie. Il modo migliore per festeggiare il Natale di cittadini e turiti”.

“Il contributo dello sponsor Caffè Borbone è importante per illuminare via Torino e dare a Milano ancor più attrattività in un periodo dell’anno cruciale per le attività commerciali” sottolinea Gabriel Meghnagi presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano.

Ufficio stampa Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza