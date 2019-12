Arredare piccoli e grandi uffici con la qualità Made in Italy di Castellani Shop

(Milano, 17 dicembre 2019) - Milano, 17 dicembre - Non esiste più un solo modello di ufficio, ci sono ambienti di lavoro collocati all’interno di grandi cornici aziendali, piccoli contesti dove viene ottimizzato ogni angolo e persino mini-uffici ricavati all’interno di appartamenti. In uno scenario tanto eterogeneo l’arredamento va curato in ogni particolare, pensando all’efficienza senza trascurare il design. Ma da dove partire?

Se i metri quadri non sono molti, l’arredo ufficio va ridotto all’essenziale. Vanno anzitutto identificati quegli elementi d’arredo che hanno una stretta correlazione con le attività lavorative e passare poi in rassegna quanto è accessorio.

All’interno del capitolo di ciò che è indispensabile troviamo: la scrivania, le cui caratteristiche dovranno essere adeguate rispetto alle esigenze lavorative e agli spazi disponibili, la sedia da ufficio e un mobile in cui riporre documenti e altro materiale, come ad esempio una libreria.

In ottica di ottimizzazione degli spazi, è utile sfruttare lo spazio in verticale. Si può ricorrere a una libreria da parete, a mensole e scaffali in cui ordinare fascicoli e oggetti utili allo svolgimento del lavoro.

Piccolo o grande che sia, l’ufficio ha bisogno di un’ottima illuminazione. La visibilità è fondamentale. Se troppo intensa la luce diventa fastidiosa, ma rappresenta un problema anche una limitata illuminazione. Ne risente la vista quanto le prestazioni professionali.

I punti luce andranno disposti tenendo presenti le fonti di luce naturale, senza trascurare i consumi: le soluzioni a risparmio energetico sono raccomandate. Non vanno sottostimati accessori secondari eppure preziosi nelle dinamiche lavorative, come ad esempio il cestino.

Si tratta di un oggetto all’apparenza banale, insostituibile però per riportare ordine sulla scrivania. Se lo spazio lo consente, conviene collocare una cassettiera di fianco alla scrivania, un mobile per archiviare documenti e altre risorse funzionali ai processi lavorativi.

La coerenza con lo stile selezionato è un ulteriore parametro che restringe il novero di articoli utili ad allestire il proprio ufficio.

Sigillo Gold di Netcomm, pagamenti sicuri e certificazione MUN su Castellani Shop

Ogni progetto d’arredo riuscito deve servirsi di un produttore di mobili da ufficio che assicuri esperienza, professionalità e attenzione al cliente. Castellani Shop è l’e-commerce che propone arredamento per negozi, uffici e industrie di qualità e completamente Made in Italy.

I prodotti presenti nello shop digitale sono realizzati da Castellani.it Srl, azienda leader della Toscana attiva da oltre mezzo secolo nel campo della produzione di scaffali metallici da industria, negozio, magazzino e risorse d'arredamento per ufficio e attività commerciali di qualunque genere.

Castellani.it Srl opera nel rispetto della certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale) e di quelle UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007.

Scegliere Castellani Shop significa poter contare su pagamenti sicuri (bonifico bancario, carta di credito, PayPal) e l’eccellente assistenza clienti (disponibile via telefono, e-mail e form di contatto). L’e-commerce ha infatti conseguito il Sigillo Gold di Netcomm, grazie a una valutazione media dei suoi clienti di 4,6/5, e un punteggio di 4,8/5 in Google Recensioni.

