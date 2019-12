Raiffeisen Bank International AG (RBI) chooses ION Treasury's Reval Treasury Services for virtual account management

Alitalia, Patuanelli: "Non è escluso che Mef entri nella partita"

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2019 Alitalia, Patuanelli: "Non è escluso che Mef entri nella partita" "Non è stata stralciata la previsione che il Ministero dell'Economia e della Finanze entri comunque nella newco". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo in audizione alla Commissione Trasporti della Camera sul decreto Alitalia. Fonte: camera web tv ...