Farmacia Rocco online: l’ecommerce farmaceutico orientato al cliente

(Salerno,18 dicembre 2019) - L’acquisto di rimedi farmaceutici e di prodotti per la salute passa oggi anche attraverso il web. I clienti, oltre all’acquisto in farmacia fisica, possono infatti anche decidere di trovare il prodotto di cui hanno bisogno nel catalogo di una farmacia online.

In questo modo, gli utenti possono godere della semplicità degli acquisti digitali, ricevendo a casa i farmaci e i prodotti dei migliori marchi del settore, gli stessi che si trovano nelle farmacie tradizionali. In Italia, la Farmacia Rocco è un punto di riferimento per chi vuole acquistare online prodotti di qualità, venduti a dei costi vantaggiosi.

Farmacia Rocco: amore per la professione da oltre 100 anni

La Farmacia Rocco ha una lunga tradizione ed è al servizio dei clienti da oltre 100 anni. Nata come farmacia tradizionale, di recente ha deciso di espandere la sua attività anche nel settore digitale e di dar vita ad una farmacia digitale, che va ad affiancare la farmacia fisica che si trova a Battipaglia, in provincia di Salerno.

Uno dei punti di forza principali di questa farmacia è la massima cura nei confronti dei clienti: ad essi, per esempio, viene data la possibilità di chiedere la Healthy card, la speciale carta fedeltà della farmacia. I titolari di questa carta potranno ottenere dei vantaggi esclusivi, iniziando a raccogliere punti con ogni acquisto effettuato online.

Per ogni euro speso sarà aggiunto al portafoglio virtuale un punto. I punti accumulati potranno essere convertiti in buoni spesa: nello specifico, 250 punti daranno diritto ad uno sconto di 2,50 euro, 500 punti ad uno sconto di 5 euro ed infine 1.000 punti ad uno sconto di 10 euro.

Per restare sempre aggiornati sulle ultime novità e sui nuovi prodotti introdotti in catalogo, i clienti possono anche decidere di iscriversi alla newsletter.

Acquisti digitali: un ricco catalogo a disposizione

I clienti apprezzano la Farmacia Rocco perché essa offre loro la possibilità di acquistare online una vasta gamma di prodotti.

Nel catalogo digitale sono presenti farmaci da banco – ovvero quelli che non necessitano di prescrizione medica – integratori e rimedi naturali per il trattamento di diverse condizioni, ma anche prodotti per il benessere e la cosmesi.

Il catalogo è in costante aggiornamento, risultato di una continua ricerca dei prodotti migliori da proporre ai clienti. Tutti gli articoli venduti online da Farmacia Rocco sono di ottima qualità e sono stati testati dalle rispettive aziende per verificarne la sicurezza: rispettando le indicazioni di utilizzo e le eventuali controindicazioni presenti non si avranno problemi con i trattamenti acquistati.

Il pagamento può essere effettuato direttamente online, utilizzando il proprio conto online PayPal oppure la propria carta di credito (sono accettati tutti i principali circuiti). In alternativa il cliente può anche scegliere di effettuare il pagamento in contrassegno, se ritiene che sia una modalità più sicura.

Per quanto riguarda la spedizione, la farmacia si impegna ad offrire la spedizione gratuita a tutti i suoi clienti che eseguono un ordine di almeno 90 euro. Tutti i prodotti sono considerati validi per il raggiungimento della soglia della spedizione gratuita.

Video-consulenza gratuita digitale per parlare con un esperto

Un servizio molto interessante, che dimostra quanto questa farmacia sia orientata al cliente, è la video-consulenza gratuita digitale. Chi lo desideri, infatti, può fissare un appuntamento per parlare con un professionista della salute comodamente da casa.

Il servizio viene erogato attraverso una videochiamata Skype e può essere richiesto a costo zero dai clienti della farmacia. È sufficiente scegliere data e ora della videochiamata e indicare l’argomento che si intende trattare ed in merito al quale si desidera avere supporto e chiarimenti da parte di un professionista competente.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://farmaciarocco.com/

Battipaglia (Salerno)

Comunicato a cura di: IMG Solutions srl per MGvision