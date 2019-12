Il coraggio di superare il confine delle regole, il piacere di scegliere l’abbigliamento Dekker

(Milano 23 Dicembre 2019) - Milano 23 Dicembre 2019 - Quasi sempre, quando alzi la testa, è come rivivere il mare. È questo l’habitat di Dekker, brand storico dell’outerwear che interpreta le influenze di rigorose e funzionali uniformi della marina militare coniugandole con un design pratico e versatile. Da ciò nasce il suo carattere contemporaneo e deciso, subito riconoscibile e rivolto a chi sa assaporare il piacere dell’avventura.

La passione per la scoperta, il desiderio di libertà e il coraggio di andare oltre le convenzioni sono tutti valori che ritroviamo nella figura che ispira il marchio: il Primo Ufficiale della Marina Ten Dekker. La sua storia è fatta di gesti eroici che hanno messo l’etica davanti agli ordini pur di salvare la vita di persone innocenti e sintetizza la passione per l’esplorazione, la ricerca di una lettura che vada a fondo nell’analisi di temi e relazioni e l’aspirazione di spingersi oltre i confini imposti dalle regole. Ed è questo ciò che comunicano gli abiti Dekker.

Il sommergibile, il simbolo di Dekker: l’anima dell’avventura affrontata con coraggio

Questo legame con il mare, metafora della vita con i suoi orizzonti sempre differenti e i suoi segreti celati nelle profondità degli abissi, ha spinto Dekker a scegliere il sottomarino come simbolo della propria attitudine. Rispecchia un approccio che punta a differenziarsi dalle dinamiche del pensiero ordinario, mostrando volontà e tenacia in un percorso che va in profondità.

Dekker alimenta la voglia di affrontare l’avventura e nuove scoperte, muovendosi in territori insoliti, là dove gli altri non ardiscono di arrivare. Chi indossa i capi d’abbigliamento Dekker è un uomo o una donna che non si accontenta di vivere nella propria comfort zone. È attratto invece da spazi aperti che richiamano le asperità del mare e le sue profondità.

All’interno della proposta Dekker figurano giacche, piumini, cappotti e parka. Ogni articolo è concepito in Italia, viene curato in ogni particolare, dimostrando adattabilità a qualunque scenario e resistenza.

Con Dekker gli spiriti indomiti hanno a disposizione un abbigliamento funzionale e versatile, con il quale esprimere la propria natura, lontana dalla noia della routine e iscritta nel gusto dell’avventura.

Chi vuole scoprire le ultime novità, potrà recarsi, dal 7 al 10 gennaio, nello spazio K15L8 di Dekker al Padiglione Centrale di Pitti Immagine Uomo. Già da questa settimana è online una capsula, composta da un capo da uomo e uno da donna, dedicata alla rivisitazione moderna del Parka Moleskin Tedesco, mentre a cavallo tra febbraio e marzo verrà lanciata la collezione primavera-estate 2020.

Sito ufficiale: https://www.dekkeroriginal.com/it/