Makeblock Releasing 3D Printer mCreate Worldwide for STEAM Education, Smart Leveling for Accurate Printing

Israele, netta vittoria di Netanyahu alle primarie del Likud

Roma, 27 dic. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato la propria schiacciante vittoria alle primarie del Likud, il partito di maggioranza, e ottiene così un sostegno importante in vista della terza elezione del Paese in meno di un anno. Sconfitto Gideon Saar che aveva definito il giorno del voto alle primarie come "il giorno del destino" per il partito e per il ...