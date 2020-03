Anatomage Introduce funzioni di fisiologia in cadaveri digitali con Table 7

SAN JOSE, California, 5 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Anatomage Inc, leader nella tecnologia medicale 3D, annuncia oggi il lancio di Table 7, introducendo elementi di fisiologia all'interno di una cadavere reale.

Anatomage è la prima azienda che integra con successo funzioni di fisiologia all'interno di un cadavere reale. Con il rilascio della settima release del software per l'Anatomage Table, gli utenti possono riportare alla vita porzioni di cadavere attraverso l'utilizzo di 4 strumenti di fisiologia - Battito Cardiaco, Vie Nervose, Meccanismi Fisiologici, e Cateterizzazione.

Lo strumento Battito Cardiaco ristabilisce le funzioni fisiologiche del cuore del cadavere. Simulando l'intero ciclo cardiaco e sincronizzando il ritmo cardiaco con l'elettrocardiografia digitale integrata, lo strumento può aiutare a migliorare l'apprendimento della fisiologia cardiovascolare.

Lo strumento Vie Nervose mostra l'innervazione dal cervello a ogni dermatoma, muscolo o organo. Lo strumento fornisce agli studenti il contesto fisiologico del sistema nervoso umano, permettendo loro di localizzare l'origine nervosa responsabile di ogni stimolo, facilitando quindi l'apprendimento della neuroanatomia.

Con lo strumento Meccanismi Fisiologici, il processo di assorbimento di un farmaco e altre meccanismi fisiologici possono essere osservati sul cadavere. Attraverso la raffigurazione del meccanismo fisiologico che interviene durante il trasporto di sostanze chimiche, questo strumento offre riferimenti visivi di fisiologia per tossicologia, farmacologia e altre discipline mediche.

Lo strumento di Cateterizzazione permette all'utente di esercitarsi nell'inserzione di catetere in un cadavere digitale. Con l'Anatomage Table gli studenti possono imparare come queste procedure sono eseguite su di un corpo umano vivente, preparandoli alla professione medica.Introdurre elementi di fisiologia in corpi deceduti è il primo passo verso la costruzione di un corpo digitale che funziona come un corpo umano vivente per simulazione e insegnamento in campo medico.Oltre agli strumenti di fisiologia, Table 7 fornisce materiale educativo adatto al livello delle scuole di medicina, incluse 60 prosezioni 3D annotate da cadavere reale, 400 illustrazioni mediche interattive pronte all'uso, e report 3D radiologici preparati da veri radiologi. L'aggiornamento incorpora anche perfezionamenti nella visualizzazione dell'istologia con l'abilità di comparare 4 diversi tessuti istologici, ulteriori casi di anatomia regionale in alta risoluzione, opzioni per i quiz migliorate e l'introduzione dei punti di repere ossei annotati. Tutte insieme, queste tecnologie presentano vantaggi per le differenti discipline mediche che un cadavere reale non può fornire.

Con 4 cadaveri in dimensioni reali e oltre 1000 casi patologici reali, l'Anatomage Table è riconosciuto e adottato da migliaia di istituzioni educative e cliniche in tutto il mondo. Ora con il lancio di Table 7, l'Anatomage Table è divenuto una piattaforma medicale senza eguali che apre le porte ad un'era in cui diviene possibile l'insegnamento con un cadavere vivente.

A proposito di Anatomage

Leader nel mercato della tecnologia di imaging medicale, Anatomage rende disponibile un ecosistema di hardware e software di anatomia 3D, offrendo agli utenti la visualizzazione anatomica più accurata. Attraverso i suoi prodotti altamente innovativi, Anatomage sta trasformando l'apprendimento dell'anatomia, la diagnostica medica e la pianificazione di trattamenti.

