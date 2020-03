Focus Mo: il nuovo portale per la comunicazione

(Milano, 6 marzo 2020) - Milano, 6 marzo 2020 - Nasce il nuovo portale interamente dedicato alle agenzie, aziende, campagne media ed eventi. Comunicazione e marketing si fondono all’interno di FocusMo, il nuovo contenitore dell’informazione digitale.

A caratterizzare la nuova testata on-line è la costante e continua presenza di contenuto originale costantemente aggiornato da addetti ai lavori.

Come nascono i contenuti e gli articoli presenti su Focus Mo? Una redazione formata da giornalisti professionisti di livello, che ogni giorno si dedicano alla stesura e alla ricezione di comunicati editoriali originali inviati da aziende ed agenzie, una costate ricerca di informazioni utili e di valore, da fornire a tutti i lettori della testata.

Focus Media on line, è una piattaforma digitale che sviluppa le iniziative di comunicazione di agenzie e aziende, ma sostiene anche campagne media, eventi e altri progetti e approfondimenti.

Su focusmo.it viene offerto un contesto di alta qualità. Qui, tutte le aziende hanno la grande possibilità, quella di dare visibilità alle proprie attività ed iniziative.

Oggi, i siti aziendali e i canali social non bastano più, serve valore, serve contenuto e soprattutto una piattaforma di livello, pronta a divulgarlo. Questo è FocusMO!

Una testata ad alto trust, inserita all’interno di Google News, pronta ad aiutare e migliorare il ranking dei siti web linkati.

Oggi, il portare, risulta essere una nuova realtà qualificata e certificata pronta a dar voce alle agenzie e alle aziende, un portare in grado di dare valore alla comunicazione digitale.

A creare FocusMO è stata la Fattoretto Srl, l’agenzia veneta operativa da anni nel mondo del digital marketing e specializzata in consulenza SEO e digital PR che crede fortemente nel valore e nella forza del digitale.

Per informazioni e approfondimenti, ma soprattutto per inviare i vostri comunicati, non vi resta che contattare la redazione di focusmo.it

