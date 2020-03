Lavoro del futuro: le figure più ricercate dei prossimi anni

(Milano 11 Marzo 2020) - Milano, 11 Marzo 2020 - La tecnologia ha cambiato completamente il modo in cui vivono le persone. Grazie a questo é quindi cambiato anche il modo in cui si lavora, soprattutto col nascere di nuove esigenze e di nuove professioni atte a colmarle. Saranno quindi molti i nuovi lavori che nasceranno, mettendo a disposizioni molti più posti di lavoro. Vediamo insieme quali sono le figure professionali del futuro:

Oracle SQL Developer: Oracle SQL Developer è un ambiente di sviluppo integrato in grado di semplificare la gestione e lo sviluppo dei database Oracle. Nello specifico, coloro che si occupano di questo sistema sviluppano, progettano, testano e distribuiscono le strutture del database oracle. La figura professionale che si occupa di questo database deve quindi analizzare e sviluppare dati indispensabili per la corretta esecuzione e distribuzione del sistema. Riuscire a comprendere e a gestire le dinamiche del database non è però qualcosa che è possibile imparare da autodidatti, diventa quindi indispensabile partecipare ad un corso SQLper riuscire a ricoprire al meglio questa nuova figura professionale.

Data Analysis Machine learning: E' esattamente con l'apprendimento automatico che si automatizzano la costruzione dei diversi modelli analitici. Questo sistema consente ai diversi sistemi informatici di autoadattarsi ai cambiamenti e alle nuove esigenze. Coloro a cui più serve una figura professionale in grado di gestire la tecnologia di apprendimento automatico sono coloro che devono elaborare ogni giorno una grandissima quantità di dati. Fra coloro che fanno più uso di questo sistema ci sono quindi il settore dei trasporti, coloro che si occupano di servizi finanziari, coloro che si occupano dell'assistenza sanitaria e le agenzie governative. Anche se già ampiamente utilizzate, con il progresso della tecnologia si sono sviluppate altri e più moderni aggiornamenti che renderanno questa tecnologia più accurata e indispensabile. Per colui che saprà utilizzarla si apriranno quindi molte offerte di lavoro ben remunerato.

Gamer designer: Con il propagarsi delle console per videogiochi e con le nuove frontiere del gioco online le richieste per questo tipo di settore sono aumentate a dismisura. Per questo molte aziende richiedono un game designer che sia in grado di curare gli aspetti estetici e artistici di un gioco finalizzandolo a scopo educativo, d'intrattenimento o di esercizio mentale. Più nello specifico, è proprio il game designer che concepisce la prima idea del gioco interfacciandosi e mettendosi nei panni dei giocatori che lo utilizzeranno. Il game designer è quindi colui che crea obiettivi, regole e sfide nel gioco che verrà sviluppato dall'intero team, ma rimane comunque lui l'anima portante dell'intero gioco. Il game designer tuttavia non si occupa solo di videogiochi e giochi online, ma applica le sue conoscenze anche per creare giochi da tavola, mazzi di carte da gioco, giochi di ruolo, giochi con i dadi, giochi di guerra e anche giochi di simulazione. Nel mondo dell'intrattenimento e dello svago il game designer ha quindi un ruolo fondamentale, una figura professionale di cui nessuno in questo campo può fare a meno. Con il moderno affermarsi delle frontiere di gioco online questa figura è diventata sempre più richiesta, e saranno molte le figure che verranno chiamate a ricoprire questo ruolo.

Ecommerce Management: Grazie all'avanzare crescente della tecnologia, tutti i giorni migliaia di persone passano il tempo comprando online servizi e beni di ogni genere. Ma chi si cela dietro la gestione della vendita online? Questa figura è proprio l'Ecommerce Management che si pone quindi come l'esatto esempio del lavoro del futuro. Nato dalla esigenza di promuovere, gestire e progettare le vendite online di servizi e beni per conto di aziende, questa figura è un vero e proprio esperto del commercio online e conosce le tendenze dei possibili compratori. Il suo lavoro gira infatti tutto sul compiacere il compratore, cercando di seguire i trend ricorrenti e gestendo ogni singolo passo che si fa comprando un oggetto, dal suo inserimento nella piattaforma digitale alla sua vendita finale. Questa figura è nata appunto nella nuova era, in cui la domanda di coloro che comprano online è cresciuta a dismisura avendo come risultato l'estrema necessità di avere una figura professionale che si occupi dell'intero processo.

Il Centro di formazione professionaleMAC Formazione

Questa scuola, nata per garantire il successo ai propri allievi mettendo le sue esigenze al primo posto, ti aiuterà a:

- Trasformare le passioni in una concreta possibilità di lavoro,

- Trovare un programma di studio finalizzato al conseguimento degli obiettivi prestabiliti,

- Dare forma alle tue idee e a mettere a frutto le competenze acquisite grazie alle spiegazioni di docenti competenti e altamente qualificati,

- Inserirsi concretamente nel mondo del lavoro attraverso l'attività di orientamento lavorativo.

In questa scuola non si trovano però solo corsi riconducibili alle figure professionali sopra indicate, ma anche percorsi formativi nel campo del disegno, del rendering, della grafica, della comunicazione e della programmazione, tutti atti a formare personale che si adatterà facilmente con le esigenze del lavoro del futuro.

Le modalità di erogazione con la formazione a distanza da casa utile in questo periodo

Le modalità in cui si possono seguire le lezioni sono tre, idealizzate proprio per venire incontro a tutte le esigenze dei corsisti. Visto il periodo e l’emergenza in cui ci troviamo in questo momento la modalità di formazione che sta andando alla maggiore è la formazione a distanza da svolgere comodamente da casa attraverso lezioni in videoconferenza, dove docenti e allievi interagiscono in tempo reale potendo dare spiegazioni chiare e delucidazioni su tutti gli argomenti, l’altro tipo di modalità è quella on-site, in cui il docente si reca nella sede dell'azienda per formare i dipendenti, e infine ci sono lezioni in aula, disponibili in più di novanta capoluoghi di provincia.

Se si è quindi appassionati e portati a lavorare a stretto contatto con il mondo del web, è bene non sottovalutare la possibilità di unire la nostra passione ad un buon modo di guadagnare. Prendendo parte a un corso in grado di formare professionalmente in questo ambito diventa però indispensabile se vogliamo davvero cimentarci in questo campo. Presto il mondo del lavoro si stravolgerà completamente

