Spreco di energia domestica: analisi delle cause più comuni

(Milano 13/03/2020) - Milano, 13/03/2020 - In un contesto storico, sociale ed economico in cui le condizioni del pianeta diventano giorno dopo giorno sempre più preoccupanti, tutti devono fare la propria parte. Attuare tanti piccoli accorgimenti che, se sommati tutti insieme, contribuiscono a migliorare quella che è la qualità della vita sul pianeta.

In maniera sempre più frequente, infatti, si sente parlare di ecosostenibilità e rispetto dell'ambiente e della natura; tutti questi concetti, apparentemente lontani dal proprio quotidiano, fanno in realtà parte di quest'ultimo, e non ci si deve stupire se si è responsabili, anche parzialmente, di uno sfacelo che non fa che aumentare sempre di più. Il cambiamento, tuttavia, è possibile: sarebbe solo necessario adottare una serie di accorgimenti che, sommati tra di loro, darebbero risultati concreti e tangibili.

Piccoli sprechi quotidiani: quali sono

Parlare di sprechi in maniera generale non aiuta; aumentano, al contrario, tutti quelli che sono gli interrogativi e i dubbi. È necessario, quindi, passare al setaccio la propria quotidianità, al fine di identificare quali sono gli errori commessi.

· L'utilizzo improprio degli elettrodomestici

Spesso capita di stare sul divano a giocare con il cellulare, lasciando nel frattempo la televisione accesa. Ebbene, tutte queste ore infruttuose, potrebbero portare ad un consumo elevato sia per quanto riguarda la bolletta a fine mese, che per le risorse energetiche necessarie al funzionamento del televisore. Evitare, quindi, di lasciarlo acceso se non lo si sta guardando, al fine di ridurre al minimo gli sprechi sia in termini economici che in termini di risorse.

· Lampadine inadeguate

Potrà sembrare una sciocchezza ma l'uso improprio di LED o lampadine, fa lievitare in maniera significativa i consumi domestici: spesso, infatti, si adoperano delle soluzioni luminose completamente inadeguate. È importante valutare anche la gradazione di colore della lampadina che si sta acquistando, al fine di conferire ad ogni ambiente della casa la giusta illuminazione.

Potrebbe essere utile, per esempio, prediligere una lampadina dai colori caldi per la zona relax o il soggiorno (di solito, si aggirano intorno ai 2700 gradi Kelvin, come riportato sulle scatole), oppure delle luci più fredde in altre stanze come nei bagni o in cucina (intorno ai 6500 gradi Kelvin).

È opportuno installare dei timer in grado di gestire autonomamente le luci in casa, per scongiurare gli sprechi eccessivi e sostanzialmente inutili. Anche l'installazione dei LED è raccomandabile: sebbene il loro costo possa sembrare elevato, il basso consumo che questi producono e la durata nel tempo ammortizzano le spese nel giro di poco tempo. L’utilizzo, poi, di strisce o strip ledpermette anche un rinnovo dell’ambiente casalingo, con benefici non solo energetici, ma anche estetici.

Il risparmio energetico

Risparmiare energia non è solo una questione di carburanti fossili riguardanti lo spreco del petrolio, della benzina e via dicendo. Il discorso è molto più complesso e drammatico: la violenza inutile e superflua che giorno dopo giorno viene perpetrata ai danni della terra, porta a un'importante distruzione degli spazi verdi. Spesso, infatti, per accontentare il fabbisogno mondiale, vengono disboscate intere aree verdi che fungono da polmone naturale, insieme alle riserve d'acqua dolce soggette ad assurdi prosciugamenti. Adottare uno stile di vita più green servirà non solo a migliorare il proprio tenore di vita, ma contribuirà anche a conferire un futuro migliore alle persone del domani.

Quali sono i rimedi…naturali

La terra ha donato all'uomo delle alternative che spesso vengono messe in secondo piano in nome del profitto e del mero guadagno economico. Prediligere, infatti, delle risorse come acqua, vento e sole, può contribuire ad avere dei risultati strabilianti senza torturare ulteriormente la natura, prendendo in considerazione l'idea di adottare piccoli cambiamenti nelle proprie case che potrebbero portare a dei risultati concreti.

Installare dei pannelli fotovoltaici, per esempio, può fornire l'energia elettrica di cui si ha bisogno direttamente dal sole, abbattendo non solo l'impatto ambientale, ma anche i costi in bolletta a fine mese.

Un altro fattore di cui tener conto è quello di sfruttare i punti luce della propria casa. Spesso ci si trova ad avere più luci di quante in realtà ne servano, proprio a causa di una cattiva gestione delle fonti di luce naturali. Cercare, quindi, insieme all'aiuto di un professionista, i punti strategici dove è possibile favorire l'ingresso della luce del sole, grazie all'installazione di finestre, lucernari e altro ancora. Questa soluzione potrebbe portare ad un significativo abbattimento di spese per quanto riguarda lampadine e via dicendo, valorizzando al massimo la luce naturale.

Basta automobili

Perché utilizzare l'automobile per andare in ufficio, a scuola o all'università quando è possibile spostarsi a piedi? A meno che non si tratti di distanze eccessive, potrebbe essere un'idea vincente quella di camminare a piedi: non solo il corpo ne beneficerebbe molto, ma si eviterebbero anche gli sgradevoli e dannosi gas di scarico che inquinano l'aria.

Anche l'impiego di mezzi pubblici può rivelarsi un'ottima soluzione, soprattutto tenendo conto del fatto che molte città italiane impiegano mezzi su gomma a metano (il cui impatto ambientale è inferiore), e mezzi su rotaia a trazione elettrica, cercando così di mettere un punto fermo a tutti gli sprechi che quotidianamente si pongono in essere e che, sommati tra di loro, stanno portando a una situazione critica che accenna ad aumentare giorno dopo giorno sempre di più.

In definitiva, la questione del rispetto ambientale, fortunatamente, ha smosso parecchie coscienze: sono tante le multinazionali che stanno prediligendo degli approcci plastic free, per cercare di evitare al minimo l'utilizzo di materiali plastici che costituiscono una vera e propria piaga sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista dell'ecosostenibilità.

Camminare a piedi, usare materiali in vetro invece che in plastica, adottare delle soluzioni naturali come i pannelli solari, oppure prendere in considerazione l'acquisto di autovetture elettriche, possono essere delle soluzioni vincenti. In più, si può migliorare il proprio tenore di vita anche nel quotidiano, per esempio chiudendo l'acqua mentre ci si lava i denti o mentre ci si fa la doccia,

spegnere la luce quando si esce da una camera, oppure evitare l'utilizzo di elettrodomestici che non siano A+++.

Queste soluzioni possono apportare una serie di modifiche fondamentali alla propria vita, con il risultato finale di avere un mondo pulito, una casa che consuma poco e che non inquina, e un futuro assicurato non solo per se stessi ma anche per le future generazioni che un giorno abiteranno la terra.

