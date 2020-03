Multicedi: cinque nuove aperture nei prossimi giorni con insegne Decò e Sebòn

(Caserta, 18 marzo 2020) - Nuove aperture in Campania ma anche Cerveteri, Frosinone e Latina nel Lazio

Caserta, 18 marzo 2020 – Multicedi annuncia, per i prossimi giorni, cinque nuove aperture ad insegna Decò e SeBòn in Campania e nel Lazio.

Il prossimo 20 marzo apriranno i battenti tre supermercati Decò. Due in provincia di Napoli, rispettivamente a Casavatore (800 mq, 5 casse e 15 addetti), via Taverna Rossa 157, e Giugliano in Campania (600 mq, 3 casse e 10 addetti), via Madonna delle Grazie 133, e uno a Borgo San Martino (300 mq con servizio bar e cucina da asporto), Cerveteri, via Doganale 108, in provincia di Roma. I punti vendita, a secondo della metratura, vantano un assortimento complessivo di circa 9.000 referenze tra prodotti confezionati e prodotti freschi, cui si aggiungono circa 1000 referenze di prodotti a marchio Decò.

Il 21 marzo è la volta di due nuove aperture ad insegna SeBòn nel Lazio, a Lenola (LT), in via Roma 46, e a San Vittore del Lazio (FR) in via Casilina Sud, km 148, che vantano una superficie di vendita rispettivamente di 200 e 300 mq.

Per Angelo Merola, responsabile marketing di Multicedi titolare del marchio Decò "queste aperture testimoniano la volontà del Gruppo di espandersi oltre i confini campani, come ad esempio nel Lazio, che è per noi regione ad alto interesse dove, entro la fine del mese, saremo presenti con 46 punti vendita. Valutiamo attentamente il nostro piano di espansione, che procede come in questo caso sia attraverso acquisizioni di esercizi commerciali di altre catene distributive, sia con nuove aperture. Mi preme sottolineare – continua Merola – due aspetti importanti. Il primo aspetto è che tendiamo non solo a creare nuovi posti di lavoro, ma anche a dare continuità alla forza occupazionale del precedente esercizio, tutelando e valorizzando le risorse, attraverso una ricollocazione e un percorso formativo in linea con le modalità proprie del canale. Il secondo aspetto che ci tengo a evidenziare è che speriamo che queste nuove aperture possano agevolare la spesa dei cittadini, penso particolarmente alle persone anziane, soprattutto in questo periodo di emergenza coronavirus ”.

Per gli orari di apertura dei singoli punti vendita:

www.supermercatideco.it

www.sebon.it

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Secondo Top 300 Campania, indagine condotta dal leader della consulenza PwC, Multicedi S.r.l. è la sesta impresa della Regione per fatturato, seconda nel settore della GDO. Nel 2019, ha registrato un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie.

Multicedi srl porta con sé, oltre al marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

