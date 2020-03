Italia bloccata? Misya crea un ponte tra le case cucinando in diretta sui social

(Napoli, 30 marzo 2020) - Stringere un rapporto ancora più saldo con il pubblico, in un momento delicato e particolare per tutti, adattando le attività alle nuove necessità sorte in seguito al lockdown a cui l’emergenza Coronavirus ha costretto l’Italia ormai da tre settimane. È questo lo spirito con cui FlaviaImperatore, per tutti Misya, una delle foodblogger più seguite d’Italia, ha lanciato il programma #incucinaconmisya, dirette quotidiane sui canali social durante le quali cucina insieme alla sua vasta community, che ha fatto da ispirazione ad altre iniziative del genere.

Sin dall’11 marzo una ricetta al giorno, sabato e domenica inclusi, per cucinare insieme alle persone collegate in diretta dalle case di tutto il Paese e farsi compagnia, mettendosi ai fornelli per cercare un po’ di svago dall’attualità e, non meno utile, preparare piatti saporiti, sani e semplici. Nessun ingrediente particolare o difficile da reperire, in pieno rispetto della necessità di “restare in casa”: si cucina con alimenti comuni e presenti in tutte le dispense.

Questo non significa rinunciare al gusto, anzi: nelle prime tre settimane di dirette, Misya ha cucinato tantissimi piatti semplici e gustosi, spaziando da primi a dessert, da secondi a pizze e preparazioni di base, così da accontentare un po’ tutti i gusti e le esigenze. Dal pane veloce alle pizze, dal danubio al plumcake salato fino a tanti dolci, come la torta di mele, la crema pasticcera e i pancake alla Nutella, che finora è stato il video più cliccato.

Il format segue un vero e proprio palinsesto consolidato: si parte nel weekend con tutto il piano della settimana seguente, poi al mattino c’è l’annuncio remainder della ricetta del giorno con la relativa lista della spesa, per dare alle persone il tempo di preparare l’occorrente e di reperire gli ingredienti, e alle 16.30 tutti collegati per la diretta. I numeri di commenti, visualizzazioni e interazioni segnalano il gradimento per questa serie, che continua a interessare sempre più utenti e propone idee innovative.

Nel corso dell’ultima settimana, infatti, l’appuntamento con le dirette è raddoppiato: oltre all’ormai abituale live pomeridiana per cucinare insieme, infatti, Misya ha coinvolto professionisti di settori affini al food per offrire consigli concreti e indicazioni a tutta la comunità de Le ricette di Misya e ai curiosi. In questi giorni sono intervenuti una dottoressa esperta di nutrizione, una psicoterapeuta che ha parlato degli aspetti psicologici legati al cibo, un personal trainer che ha suggerito un percorso di allenamenti da fare in casa per bruciare le calorie e tenersi in moto nonostante l’impossibilità di uscire, e un maestro pizzaiolo per dare consigli su lieviti e impasti.

In un momento in cui le persone sono impossibilitate a condividere lospazio fisico, Misya ha avuto per prima l’intuizione di spostare il focus dalle classiche ricette pubblicate sul blog a qualcosa di più interattivo, la possibilità di cucinare insieme, passo dopo passo, e di verificare il procedimento in corso d’opera.

“Ho pensato di condividere il mio tempo insieme al pubblico, cercando di fare quel che so fare per provare ad alleggerire una situazione complicata per tutti. Siamo tutti accomunati da una situazione difficile, rischiamo di sentirci isolati a causa dell’attualità, ma la cucina è un toccasana per trascorrere il tempo in modo proficuo, magari coinvolgendo nelle attività anche i nostri figli o compagni in genere meno avvezzi! E anche una diretta FB con una ‘sconosciuta’ può diventare un modo di evadere, di distrarsi, di sentirsi parte di un gruppo e di una comunità” commenta Flavia Imperatore.

“Mi ha molto colpito soprattutto il dialogo che si crea con le persone, che mi chiedono consigli in diretta, postano le foto delle loro preparazioni, mi forniscono continuamente feedback: il senso di #incucinaconmisya è proprio questo, realizzare un ponte virtuale tra tutte le case ‘in quarantena’, sfruttando la Rete per fare quelle chiacchierate che attualmente non possiamo fare in strada, al bar, in palestra o da amici. L’iniziativa è in continua evoluzione: venerdì prossimo ad esempio organizzeremo un aperitivo social e stiamo pensando a qualcosa anche per tutta la settimana di Pasqua, così da trascorrere insieme anche le feste”, conclude Misya.

Flavia Imperatore è la founder di Misya.info, uno dei primi e più famosi foodblog d’Italia: nato nel 2007 dalla passione per la buona tavola e per i piatti semplici, è diventato nel tempo uno dei siti di riferimento del settore food, con una media di 4 milioni di utenti unici al mese, 15 milioni di pagine viste e una community attiva che conta oltre 450.000 fan su Facebook.

Per contatti: www.misya.info